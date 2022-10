Escola municipal suspende aulas em Pernambués após ameaças de traficantes

A Escola Municipal Hildete Bahia de Souza, em Pernambués, interrompeu as aulas desta segunda-feira (17) por conta de ameaças de traficantes. Moradores da região informaram que haverá um confronto entre facções e, por isso, alunos e professores foram dispensados.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) afirmou estar ciente sobre o ocorrido na Escola Municipal Hildete Bahia. "A gestão escolar decidiu suspender as aulas do 4º e 5º horário da tarde e do noturno, por motivo de segurança", disse a pasta por meio de nota.

Segundo a Smed, cerca de 190 alunos ficaram sem aula. Na terça-feira (18), as aulas voltam ao normal.

A Polícia Militar foi procurada, mas informou não ter nenhuma ocorrência registrada na região. "De acordo com informações da unidade responsável pelo policiamento na região, não existe nenhum fato concreto. O policiamento segue feito diuturnamente. E, até o momento, sem registros de ocorrências", comunicou a corporação.