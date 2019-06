Escolab de Coutos tem tarde de autógrafos e batalha de MC's

A Escolab Coutos realizou nesta quinta-feira (6) uma programação dedicada ao Dia Mundial do Ambiente, que foi celebrado ontem. A ação reuniu mais de 40 crianças do 1º ao 5º ano para uma tarde de autógrafos e roda de conversa com o criador da revista Turminha Sustentável. O coletivo São Caetano Resistência fez ainda uma apresentação e batalha de hip-hop.

A HQ Turminha Sustentável busca trabalhar temáticas ambientais e sociais de uma forma lúdica. A edição que os alunos receberam autografada hoje é a terceira lançada pela prefeitura, com a temática da Mata Atlântica. Para o criador da história em quadrinho, William Leão, as revistas transmitem conhecimentos importantes e estimulam novos hábitos nas crianças. “Sempre que tenho oportunidade de está nas escolas faço questão desse momento. A criançada sempre se anima e é uma atitude que incentiva a leitura. Além disso, eles sempre se interessam pela parte da criação das histórias em quadrinho então a gente sempre bate um papo sobre as etapas de construção da revista”, diz.

A diretora da Escolab, Cassia Góes, diz que a ideia é que as crianças desenvolvam uma visão de colaboração para a vida em comunidade. “Este momento representa a união com expressões culturais e ideias de preservação da natureza. Tentamos passar uma ideia da importância da preservação do meio ambiente mas também juntando a ancestralidade, música, poesia em uma movimentação que permeia a integração. Mostramos que só sobrevive quem tem um convívio em comunidade”, explica.

Atualmente, a Escolab em Coutos conta com 200 alunos distribuídos nos turnos vespertino e matutino e que realizam atividades no contraturno da escola regular. As crianças contempladas para estudar no local vem de oito escolas da região do Subúrbio Ferroviário. As instituições de ensino são as escolas municipais Oito de Maio, Alto de Coutos, Francisco Sande, Colina do Mar, Paripe, Dom Pedro I, Fernando Presídio e Presidente Médici.