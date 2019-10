Esgoto transborda após chuva, alaga Avenida ACM e complica trânsito

Os soteropolitanos já começam a sentir os efeitos da forte chuva que cai em Salvador desde esta quarta-feira (2). Uma das principais vias da cidade, a Avenida ACM foi afetada, alagou e gerou um grande engarrafamento que começou no fim da tarde desta quinta (3).

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o local alagou após um canal de esgoto transbordar, o que tem deixado o trânsito lento nos dois sentidos da via.

Ainda segundo o órgão, a chuva também afetou outros pontos da cidade, como as avenidas Octávio Mangabeira, Tancredo Neves, Garibaldi, Vasco da Gama, Centenário e a região do Vale do Canela. Só nesta quinta, a capital baiana registrou seis acidentes, com quatro pessoas feridas.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), até as 19h desta quinta-feira Salvador registrou sete ameaças de desabamento, sendo três em Valéria; duas em Pau da Lima, uma no subúrbio e outra em Cajazeiras, além de seis alagamentos de imóveis, sendo quatro em Pau da Lima e dois entre o Centro e o Subúrbio.

A Codesal explicou que existe uma frente fria que está sobre o oceano influenciando o tempo em Salvador, o que tem provoca chuvas fracas ou moderadas ao longo do dia. Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com as equipes da prefeitura pelo 199.

O boletim do órgão, emitido às 18h19, apontou que as regiões da cidade mais castigadas pelas chuvas nas últimas 24h foram: Caminho das Árvores (28,4 milímetros), Pituaçu (25,2 mm), Pituba/ Parque da Cidade (23,8 mm), Itapuã (20,8 mm) e Saramandaia (20,4 mm).

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que Salvador terá tempo chuvoso pelo menos até sexta-feira (4). A temperatura mínima será de 23°C e a máxima de 29°C, com tempo parcialmente nublado e chuva isolada. O fim de semana deve seguir nesse mesmo ritmo.