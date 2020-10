Espanha declara estado de emergência de 6 meses por segunda onda de coronavírus

A Espanha declarou neste domingo (25) um segundo estado de emergência por uma nova onda de infecções pelo coronavírus. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez e valerá pelos próximos seis meses.

De acordo com as agências de notícias internacionais entre as medidas estabelecidas por Sánchez estão o confinamento noturno em todo o país (exceto nas Ilhas Canárias), entre 23h e 6h, e a permissão para que as regiões apliquem outras restrições de movimento, como proibição de reuniões com mais de 6 pessoas e fechamento do comércio.



A Espanha foi o primeiro país da União Europeia e o sexto do mundo a ultrapassar a marca de um milhão de casos de Covid-19. A marca foi atingida na última quarta-feira (21),

No sábado (24), o país registrou 231 novas mortes pelo vírus, maior número desde 29 de abril, quando foram registrados 224 óbitos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No pico da primeira onda, em 30 de março, 888 pessoas morreram.