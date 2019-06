Espanha vira com dois gols de pênalti e vence África do Sul

A Espanha precisou suar a camisa em Le Havre para ganhar da seleção sul-africana neste sábado (8), em partida que marcou a estreia das duas equipes na Copa do Mundo Feminina.

As comandadas por Desiree Ellis saíram na frente e conseguiram segurar a vantagem até a segunda etapa, mas a pressão espanhola foi gigantesca. No final, as europeias venceram por 3x1 e acabam a primeira rodada na liderança do grupo.

A Espanha até começou pressionando. Logo com 5 minutos Mariona recebeu na esquerda, fez fila na zaga e arriscou para boa defesa da goleira Dlamini.

Mas quem abriu o placar foram as Banyana Banyana. E que golaço! Thembi Kgatlana valorizou a luta de Linda Motlhalo para ganhar a bola e colocou na gaveta aos 24 do primeiro tempo. E tome dança!

A Espanha pressionou buscando o empate que só veio no segundo tempo quando a arbitragem flagrou que Van Wyk colocou a mão na bola e assinalou pênalti. Hermoso foi para a cobrança e bateu no meio para empatar a partida.

A camisa 10 espanhola voltaria para a marca da cal 13 minutos mais tarde graças à ajuda do VAR. Vilakasi deixou a sola na coxa da atacante espanhola dentro da pequena área e a árbitra não viu. Contou com uma ajudinha da tecnologia para corrigir o equívoco e expulsar a lateral-esquerda sul-africana.

Hermoso comemora segundo gol na partida de estreia (Foto: Damien Meyer/AFP)

Perfeita na cobrança, aos 37 minutos, Jennifer Hermoso fez o seu segundo gol na partida e colocou a Fúria na frente do placar.

Com uma a mais no campo, a Espanha ficou ainda mais à vontade. Sobrava espaço para as europeias. Tanto que aos 43 minutos da etapa complementar Lúcia García recebeu lançamento que saiu do meio-campo, driblou a goleira e Dlamini e ainda ajeitou com tranquilidade antes de fechar o placar em 3x1.

Vitória Alemã

Mais cedo, a Alemanha também fez sua tarefa ao vencer a China por 1x0 no Roazhon Park, em Rennes. O gol foi marcado por Giulia Gwinn aos 11 minutos do segundo tempo.

A próxima rodada vai colocar frente à frente as duas líderes do Grupo B. Alemanha e Espanha se enfrentam na próxima quarta-feira (12) às 13h no Stade du Hainaut, em Valenciennes. Ao que tudo indica, a partida vai definir quem passa em primeiro na chave.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho