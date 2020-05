Especialista da UNINASSAU explica vantagens e dá dicas de como aproveitar o EAD

Muitas pessoas têm utilizado o tempo disponível para ocupa-lo com atividades que possam contribuir para sua evolução profissional. Uma das decisões mais assertivas tem sido a escolha de uma graduação ou pós-graduação EAD. E muitas são as vantagens para quem toma essa decisão. Mensalidades com preços atrativos, menos gasto com transporte, segurança, comodidade e flexibilidade de horários são os principais motivos. O avanço da tecnologia de conectividade e a oferta cada vez maior de curso contribui ainda mais com a decisão.

Com isso, o Ensino à Distância tornou-se uma opção para muitos estudantes e está em franco crescimento, tendo superado a educação presencial no país em número de vagas. De acordo com o Censo 2018 da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foram oferecidas 7,1 milhões de vagas a distância, já a quantidade de vagas presenciais foi de 6,3 milhões. O levantamento foi divulgado em setembro de 2019 e revelou um crescimento de 52,44% em relação ao ano anterior.

Para te ajudar a tomar a decisão, fizemos duas listas. Uma com as vantagens de escolher um curso de graduação ou pós-graduação EAD e a outra com dicas para você aproveitar o curso.

Porque escolher o EAD

Vários são os motivos para escolha de um curso a distância, dentre deles podemos destacar:

Variedade de cursos - A variedade de cursos a distância ofertados é cada vez maior. Tornou-se fácil encontrar cursos mais específicos propiciando assim um estímulo e interesse das pessoas pela formação, porque elas podem escolher o curso mais adequado a sua atuação profissional. A Uninassau oferta um amplo portfólio de cursos a distância, quer seja pós-graduação ou graduação, em diversas áreas do conhecimento. “Atualmente, a pós-graduação EAD tem 40 cursos, estamos em fase de ampliação de portfólio para os próximos meses. Já a graduação EAD tem 48 cursos”, afirma a gerente da Pós-Graduação EAD do Grupo Ser Educacional, Polyana Moreno.

Desenvolvimento de habilidades - A metodologia do ensino a distância promove o desenvolvimento de competências no aluno como disciplina, gestão do tempo, proatividade, capacidade de comunicação, conhecimento de tecnologias da informação, entre outras. “Em plena era digital estudar por meio de tecnologias educacionais têm sido cada vez mais uma escolha daqueles que buscam aperfeiçoamento profissional, por meio de desenvolvimento de competências, e network, associado a uma comodidade e custo benefício”, reforça a executiva.

Preço acessível - Por possuir uma estrutura mais enxuta, os cursos a distância têm sido ofertados com valores mais baixos, quando comparado ao valor do curso presencial, além de não gerar despesas ao aluno com o transporte e alimentação. De acordo com Polyana, “o custo-benefício é imenso pois o aluno paga um valor menor e obtém um ensino de qualidade, reconhecido e valorizado pelo mercado de trabalho. Na Uninassau temos um portfólio de cursos a distância com valores acessíveis, além de benefícios atrativos que possibilitam a sua realização”.

Acesso ilimitado aos conteúdos - O material didático disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) permite acesso ilimitado. Caso o aluno necessite revisar um conteúdo ou mesmo esclarecer alguma dúvida poderá acessá-lo a qualquer tempo. Na pós-graduação EAD da Uninassau, o aluno tem acesso aos conteúdos de todas as disciplinas durante o curso inteiro. “Ele conclui a disciplina, mas os conteúdos continuam disponíveis no AVA até o término do curso, incluindo os momentos síncronos, que são as realizações das webconferências por professores com grande qualificação e referências no mercado de trabalho”.

Gestão do tempo - Gerenciar o tempo tornou-se um grande diferencial para qualidade de vida. Deste modo, a gestão do tempo constitui um dos motivos para se realizar um curso a distância, uma vez que a flexibilidade da modalidade permite o aluno definir o horário e cronograma de estudo.

Conciliar trabalho e estudo - O curso a distância também é indicado quando é necessário conciliar trabalho e estudo. Algumas pessoas já estão inseridas no mercado de trabalho e precisam se qualificar, mas não tem tempo livre para deslocamento ou mesmo o horário de oferta do curso presencial coincide com o do trabalho.

Diploma/Certificado reconhecido - Os cursos na modalidade a distância possuem o mesmo valor e reconhecimento dos cursos presenciais.

APROVEITE SEU CURSO AO MÁXIMO

A pedido do Estúdio Correio, a gerente da Pós-Graduação EAD do Grupo Ser Educacional, Polyana Moreno, fez uma lista do que o aluno precisa para ter o melhor aproveitamento de um curso a distância:

Ter disciplina, organização e planejamento;

Ter comprometimento e engajamento;

Estudar em um ambiente organizado, limpo e iluminado;

Dispor de recursos tecnológicos para acessar o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem);

Dominar o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem);

Elaborar uma agenda de estudo, incluindo um cronograma com indicações dos prazos das atividades a serem realizadas, tempo que dedicará ao estudo;

Utilizar bloco de anotações para registrar seu aprendizado, suas dúvidas e suas conclusões;

Evitar procrastinação;

Ser proativo;

Fazer um breve intervalo quando estiver estudando por um longo tempo ou sentir-se disperso;

Não deixar para realizar as atividades de última hora;

Participar das atividades, sobretudo as síncronas (realizadas em tempo real, onde o aluno poderá interagir e obter esclarecimentos sobre conteúdos);

Ter ampla interação no AVA no que se refere a participação nos fóruns de discussão, no Fale com o Tutor;

Não acumular dúvidas, contatar a tutoria sempre que for necessário;

Evitar dispersão com rede sociais, televisão, jogos digitais;

Estabelecer um acordo com as pessoas que residem ou trabalham com você para não ser interrompido quando estiver estudando;

Ser curioso, acessar os materiais complementares, os links disponíveis, ir além do AVA;

Aprender a aprender. Estar disponível ao novo, pensar fora da caixa;

Por fim, entender que a pessoa mais beneficiada com o desenvolvimento das competências e a obtenção de uma formação é você mesmo.

