'Especialista em sedução' é presa após dopar homem em motel e usar seu cartão

Uma mulher de 24 anos foi presa nesta segunda-feira (22) no Rio de Janeiro após dopar um homem, no motel, e aplicar um golpe financeiro. Segundo a Polícia Civil, Raquel de Melo Pereira seria uma "especialista em seduzir homens" para, depois, usar os cartões de crédito deles.

No golpe mais recente, informa o Uol, ela usou o celular da vítima para realizar um pix, além de ter passado o cartão de crédito dele em uma maquininha que ela carregava com ela — os lançamentos somaram R$ 1.520 em poucas horas.

Raquel foi presa em flagrante pelos agentes em um hotel.

"Ela seduzia, dopava as vítimas e subtraía valores nos cartões de créditos e débito. Pedimos que outras pessoas que tenham sido vítimas procurem a delegacia", disse o delegado Vilson Almeida ao Uol.

Manual da sedução

Raquel usava sua boa aparência para conquistar as vítimas. Sua ficha criminal é tão grande quanto sua beleza: dez furtos, dois estelionatos e uma injúria.

Ela geralmente conhecia as vítimas através de aplicativos de paquera. Os encontros ocorriam no mesmo dia do "match".

Com a última vítima, eles marcaram um encontro numa casa de shows e decidiram, de madrugada, ir para um motel da região.

Após praticarem relações sexuais, Raquel pediu o telefone do rapaz sob o pretexto de o seu estar desligado e precisar ligar para a mãe. Ele liberou o aparelho da senha e teria simulado uma ligação — a vítima afirma, que, então, pegou no sono.

Após acordar, ele só percebeu o golpe quando tentou pagar o motel e o cartão estava bloqueado. Foi verificado que havia diversas transações bancárias não autorizadas e, por isso, teria decidido chamar a polícia.

O homem relata, então, que a mulher teria começado a gritar que estaria sendo sequestrada, saiu do carro assim que ele parou o veículo em um posto de combustíveis e deixou o local de Uber.

Raquel foi presa às 13h da segunda-feira (12). Na delegacia, ela preferiu ficar em silêncio.