Especialista explica importância da automaimagem para a autoestima

Muitas mulheres ficam instisfeitas com o que vêem quando olham para o espelho. Com problema de autoestima, muitas optam por intervenções estéticas, o que levou o Brasil a ser líder mundial em cirurgias plásticas, segundo pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), Mas há outras maneiras de buscar melhorar a autoestima - uma delas, menos invasiva, é o cuidado com a autoimagem.

“O cuidado com a autoimagem tem muito a ver com autoestima, e se a mulher consegue fortalecer isso dentro dela, ela consegue ter uma versão melhor de si mesma, aumentando seu bem-estar e se sentindo muito mais empoderada”, diz a especialista em Imagem Pessoal Alessandra Lessa.. “A mulher que quer se sentir mais linda e confiante precisa muito mais de acolhimento e de motivação do que de regras e julgamentos”, acrescenta.

Alessandra oferece serviços como a investigação de estilo e o de personal shopper. Baiana, ela atuou por mais de 20 anos na área de Marketing e atualmente mora nos EUA, onde fez especialização em Fashion Merchandising. “Quando entendemos realmente quem somos e aprendemos como transmitir isso de uma maneira admirável, especialmente para nós mesmos, reconhecemos mais um poder à nossa disposição, o poder de controlar a nossa mensagem não verbal, de coordenar nossas palavras, nossas atitudes, nossa aparência de forma coerente, consciente e, consequentemente, mais forte e bem cuidada”, diz.