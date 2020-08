Especialização em comunicação estratégica está com inscrições abertas

Quem tem interesse em se especializar na área de comunicação pode se inscrever em uma das vagas da Especialização em Comunicação Estratégica e Gestão de Marcas da FACOM/UFBA @comunicacaoestrategicaufba. As inscrições estão abertas até 13 de agosto.

As orientações para inscrição podem ser conferidas no site www.ce.comestrategica.com.br. Devido às medidas de prevenção sanitária impostas pela pandemia do novo coronavírus, as atividades do curso estão sendo realizadas à distância.

O currículo do Curso de Especialização equilibra referenciais teóricos e prática em Branding (Tópicos Avançados em Marketing); Pesquisas de Opinião, Públicos e Mercado; Comunicação Estratégica e Política; Mensuração de Resultados e Gestão do Risco da Imagem Institucional (ROI); Marca e Reputação da Imagem Institucional; Jornalismo digital, convergência midiática e novos dispositivos; Endomarketing; Gerenciamento de Crises e outros. O professor Adriano Sampaio, um dos coordenadores, ressalta que a gestão da comunicação estratégica tem abordagem ampla no curso. “Os profissionais vão alcançar o upgrade desejado na carreira, com uma visão 360 graus da comunicação organizacional”, destaca o professor.

Podem se inscrever os profissionais graduados, em especial nos seguintes cursos: Comunicação Social (Jornalismo, Produção Cultural, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Cinema, Rádio e TV entre outros), Administração, Marketing e áreas afins. Para efetivar a inscrição o candidato deve enviar documentação solicitada.