Espécie humana pode ter triunfado graças às avós; entenda

O papel das avós, enquanto pilares da educação, pode ser o motivo pelo qual as mulheres, diferente do que acontece em quase todas as espécies animais, podem viver décadas após perder a fertilidade. A análise foi publicada por pesquisadores da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, através da revista PNAS, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.

De acordo com pesquisadores, ter avós ativos fez com que os humanos mantivessem uma boa condição física muito depois dos anos reprodutivos.

A “hipótese da avó” foi iniciada a partir da observação de mulheres mais velhas da tribo Hadza no Norte da Tanzânia. Uma pesquisadora, da Universidade de Utah, viu que essas senhoras eram muito produtivas e coletavam alimentos que mais tarde compartilhavam com suas filhas. Essa generosidade favoreceu que elas lhes dessem mais netos.

Portanto, os frágeis bebês humanos teriam mais probabilidade de se desenvolver se tivessem avós. O importante papel das anciãs teria trazido, como recompensa, uma vida muito mais longa e saudável para nossa espécie.

Principalmente em comparação com espécies próximas, como os chimpanzés. Esses animais, férteis até a morte, sofrem uma deterioração física significativa na casa dos 30 anos e geralmente não ultrapassam os 40 anos.