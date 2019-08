Espelho inteligente é a realização do que se viu em filmes

A modernidade é a era do fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a tecnologia sempre vem para tornar essas tarefas cada vez mais simples. No filme O Sexto Dia (2001), o personagem de Arnold Schwazenegger acorda e recebe as notícias do dia no espelho do banheiro.



A premissa do cinema de que o cinema imita a vida virou. A realidade atual é que se inspirou no filme de sci-fi. As ideias de espelho inteligente surgiram ainda nessa década e alguns geeks construíram até protótipos em casa, usando espelhos falsos e monitores.



Mas a ideia mostrada em O Sexto Dia virou realidade por meio de marcas chinesas como a Orvibo e a Xiaomi, entre outras. No caso da Orvibo, o Smart Mirror já está à venda no Brasil. Não é barato, com valor entre R$ 7 mil e R$ 8 mil, mas é uma produto que, além da função, traz consigo um aura daquele século XXI imaginado por tantos filmes ou desenhos no século passado.



O espelho - que, de acordo com o site da Orvibo, pode ser redondo ou quadrado - é conectado à rede wi-fi da residência do usuário. A partir daí uma infinidade de possibilidades pode ser alcançada pelo proprietário.



Na versão quadrada, o produto é uma tela capacitiva impermeável e reflexiva de 21,5 polegadas, com auto-falante, sensor de movimento, memória RAM de 2GB e interna de 8GB (expansível até 64GB), com saídas USB e RCA. Pode vir em conjunto com uma balança. A instalação é simples como a de um quadro.



Ao instalá-lo, o usuário recebe informações do tempo, de seu peso e percentuais de gordura (caso seja usado em conjunto coma balança), pode acessar Netflix, YouTube e qualquer site.



Caso esteja numa casa conectada, é possível acessar as câmeras wi-fi, abrir a porta e ligar um eletrodoméstico, por exemplo. O espelho permite, por exemplo, que o usuário assista um tutorial de como fazer um nó na gravata ou uma maquiagem especial ali mesmo, enquanto se arruma. É ou não o futuro que a gente sonha?