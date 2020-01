'Espero fazer um jogo melhor em casa', lamenta Dado Cavalcanti

O Bahia não fez uma boa estreia no Campeonato Baiano. O time sub-23, comandado por Dado Cavalcanti, empatou em 1x1 com a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Jhonata abriu o placar para os donos da casa e Ramon, de pênalti, deixou tudo igual. O treinador tricolor admitiu que o time sofreu na etapa final do confronto.

"Primeiro tempo muito mais no nosso domínio, segundo tempo correu um pouco de nossas mãos. Sofremos mais no segundo. Não dá para lamentar tanto o resultado em si. A condição de jogo acaba sendo um pouco mais difícil, jogar fora, adversário imprimindo ritmo forte, campo irregular, nossa equipe tem tudo para amadurecer, para crescer mais no campeonato. Espero fazer um jogo melhor em casa"

Na avaliação do treinador, a ansiedade da estreia contribuiu para que o time não jogasse bem. "A estreia é sempre um pouco mais ansiosa, um pouco mais nervosa. Um grupo mais jovem acaba sentindo um pouco mais. Nossa equipe estava bem ansiosa em campo. Erramos bolas fáceis que em condições normais nossa equipe não erra. Faz parte do processo. Primeiro jogo aconteceu. Nossa equipe colocou a bola no chão, tentou jogar. Adversário também jogou. A partida foi animadora. As duas equipes tiveram chances".

O Bahia volta a entrar em campo pelo Campeonato Baiano no domingo (26), às 16h, quando recebe o Vitória da Conquista, em Pituaçu. Na partida, Dado Cavalcanti não terá o zagueiro Anderson, que foi expulso. Ele escolherá entre Jaques e Alemão para ser o substituto.

"Vou avaliar. Nas minhas escolhas durante o trabalho, vinha trabalhando com Jaques pelo lado esquerdo e Alemão pelo direito. Preciso fazer uma avaliação desses dois atletas. São dois atletas que estão bem. Qualquer um não tenho dúvida que vai fazer uma boa partida. Mas não vou confirmar ainda pela avaliação que a comissão técnica vai fazer na volta".

O time principal do Bahia, comandado por Roger Machado, estreia na temporada no sábado (25), às 16h, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife, pela Copa do Nordeste.