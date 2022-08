Esposa diz que homem que morreu em explosão de carro queria matá-la

A mulher de Djanir Luiz Rosa Coutinho, que morreu carbonizado na explosão de um carro em Barra do Turvo (SP), disse que ele chegou "doidão" ao Conselho Tutelar, onde ela estava, e acredita que a intenção dele era matá-la. "Ele ia fazer comigo", disse ela ao G1.

A mulher, que prefere não se identificar, contou que foi orientada a ficar dentro do Conselho Tutelar quando Djanir chegou. Ela foi até o local pedir ajuda, porque não aguentava mais a situação dentro de casa, após oito anos re relacionamento. Djanir chegava sempre "alterado", segundo a esposa, por conta do uso de bebida e drogas. Ele também costumava ameaçar a mulher e batia a própria cabeça na parede, além de chutar objetos com comportamento violento durante momentos de raiva.

Além disso, a família passava necessidades, com dias sem comida e água, precisando pedir ajudar a parentes e amigos.

Ela saiu de casa na quarta (3). Na sexta, voltou para pegar as coisas dela, mas Djanir não deixou ela entrar, exigindo que ela permitisse que ele visse a filha, que estava com outros parentes.

A esposa negou, dizendo que ele tinha passado o dia bebendo e propôs que ele fosse ver a bebê no dia seguinte. Ele não concordou. A mulher então saiu direto para o Conselho Tutelar, para onde Djanir foi também, "bem loucão", nas palavras dela. Ela foi orientada a ficar dentro do local.

"Quando eu vi que ele tinha acalmado e as mulheres todas gritando, eu fui ver. Já tinha explodido e o fogo já tinha apagado. Não vi nada. Quando eu vi, ele já estava sem vida", diz.

Imagens do momento mostram que Djanir jogou algo no motor do carro, que depois pegou fogo e explodiu. Ele estava sozinho no veículo. Testemunhas tentaram apagar as chamas e retirar Djanir do carro, mas o fogo se espalhou muito rápido. Ele morreu queimado.

Três pessoas que estavam perto foram atingidas por estilhaços do veículo após a explosão.