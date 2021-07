Esposa do DJ Ivis posta vídeo onde aparece sendo agredida pelo músico

Pamella Holanda, 27, esposa de Iverson de Souza Araújo, cantor, músico e produtor conhecido como DJ Ivis, publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, na tarde deste domingo, 11, onde aparece sendo agredida fisicamente por ele. As agressões, conforme noticiado pelo jornal Metrópoles, teriam ocorrido há uma semana e o casal chegou a ser levado para uma delegacia no Eusébio, no Ceará, na época. Contudo, o artista não foi preso.

Radicado no Ceará, Ivis é paraibano, tem 29 anos. Entre seus sucessos em ritmo de forró eletrônico estão "Volta Bebê, Volta Neném", "Esquema Preferido" e "Não Pode se Apaixonar".

Nas imagens, a vítima está sentada no sofá enquanto mexe na filha do casal, de nove meses, que está dentro de um carrinho de bebê. Ao lado de Pamella, uma outra mulher aparece em pé olhando a cena. Pegando ambas desprevenidas, Ivis se aproxima e dá tapas na esposa, puxando seu cabelo em seguida.

No momento da agressão, a mulher que está em pé chega a ser atingida pelo braço do cantor, mas ainda assim consegue retirar a bebê do carrinho e protegê-la. Ivis se afasta por um instante, mas retorna e golpeia a esposa com sua camisa. Em outro momento, ele aparece chutando a companheira dentro de um quarto.

Pamella ainda publicou um outro vídeo onde o cantor aparece subindo no sofá para desferir golpes em sua cabeça, na frente de um homem que assiste ao momento sem fazer nada. Num dos vídeos, a mulher leva soco nas costas e é derrubada no chão ao lado do sofá.

Logo após a divulgação das imagens, o músico gravou vídeos em seu perfil no Instagram onde tentava se defender.

"Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso. Eu recebi chantagens de ameaças de morte, ninguém sabe o que é isso que eu passei. Eu não suportava mais isso, vocês não sabem o que é passar por isso", disse, afirmando que a esposa ameaçava se matar e o "chantageava" com isso.

Caso foi parar em delegacia

Pamella divulgou os vídeos horas depois do jornalista Léo Dias ter publicado uma matéria onde dava informações sobre as agressões cometidas pelo músico. Segundo o colunista, Ivis teria agredido a esposa no dia 1° de julho, logo após tê-la ameaçado com uma faca.

Na ocasião, a Polícia teria sido chamada e o casal foi conduzido até a delegacia de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Quando chegaram ao local, o artista chamou seus advogados e Pamella ficou sem assistência. Com medo de represália por parte do marido, a mulher teria saído sem prestar depoimento ou ter feito exame de corpo de delito.

Ela só teria retornado à delegacia no dia seguinte, após ser tranquilizada e ter pedido judicialmente a medida protetiva, que determinou o distanciamento do DJ dela e de sua filha Mel, de nove meses. Pamella prestou depoimento e fez o exame de corpo de delito, que, entretanto, não poderia ser configurado como flagrante.

No dia 4 de julho, a Justiça do Ceará emitiu uma medida protetiva em caráter de urgência. Ivis, aconselhado pelos advogados, saiu de casa, tirou os pertences e o dinheiro do local. Na ocasião, Pamella teve seu celular quebrado. A agressão foi comprovada por laudo pericial.

Demitido

Após repercussão dos vídeos em que o DJ Ivis Araújo aparece agredindo sua esposa Pamella Gomes Holanda com socos e pontapés, algumas vezes na frente da própria filha, de apenas nove meses, o cantor Xand Avião anunciou a demissão do músico da produtora Vybbe, empresa do forrozeiro que até então gerenciava a carreira do cantor e músico paraibano radicado no Ceará.

“Eu não admito nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais com uma mulher. Acho que nada explica. Não tem como continuar com ele na nossa empresa”, disse Xand ao anunciar a dispenda de Ivis em vídeo divulgado na noite deste domingo, 11, no seu perfil oficial do Instagram. "Já designei minha equipe inteira para falar com a Pamella para ajudar, não só ela como a criança também", garantiu o cantor.

Pouco depois do pronunciamento de Xandy, a Vybbe também divulgou nota em seus perfis oficiais manifestando repúdio à agressão. A produtora informou que o DJ foi "afastado de todos os seus compromissos" e que acompanhará com atenção os desdobramentos do caso. Veja o comunicado na íntegra:

"Diante dos últimos acontecimentos, queremos deixar claro que a Vybbe repudia todo e qualquer tipo de agressão. Assim como vocês, também fomos surpreendidos com os vídeos postados nas redes sociais. Diante disso, informamos que o DJ Ivis foi imediatamente afastado de todos os compromissos . Acompanharemos com atenção os desdobramentos deste caso. A Vybbe reitera seus valores de respeito às mulheres, presta solidariedade a todas as vítimas de violência e orienta que denunciem todo e qualquer episódio vivido ou presenciado pelo número 180".

As informações são do Jornal O Povo