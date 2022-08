Esposa do ex-goleiro Bruno é criticada por fazer vaquinha para arrecadar valor de pensão alimentícia

A esposa do ex-goleiro Bruno, Ingrid Calheiros, resolveu abrir uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para o ex-atleta pagar a pensão alimentícia que está devendo ao filho, fruto do relacionamento com Eliza Samudio.

A esteticista contou que um pedido de prisão foi emitido pela Justiça após atrasos nos pagamentos. Segundo o jornal O Globo, a campanha pretende arrecadar R$ 90 mil e Ingrid pediu, nas redes sociais, que a situação financeira do ex-goleiro está complicada, além de não ter mais tanto dinheiro como antes.

“Na semana passada, nós fomos intimados a pagar a pensão de R$ 90 mil, sendo que nós tentamos acordo, nós tentamos planos de pagamento, nós tentamos parcelamento, e nada foi aceito. Lembrando que o Bruno é obrigado a pagar pensão, mas ele é impedido de trabalhar, ele ficou preso por quase dez anos”, disse.

“Ninguém acredita que ele não tenha mais dinheiro, ninguém acredita que ele tenha perdido tudo para advogados, ninguém acredita que ele não tenha mais nenhum tipo de bem de renda. Então, eu resolvi criar uma vaquinha online”.

Bruno cumpre pena em regime semiaberto desde julho de 2019 e a esposa pediu ajuda aos fãs do ex-goleiro para que tenham compaixão com a atual situação dele. “Nós não temos esse dinheiro, e eu não sei o que fazer, eu só sei que eu tenho uma filha que depende muito do pai, ela só tem quatro aninhos. Bruno tem mais duas filhas, que também precisam dele. E eu venho aqui pra contar com vocês, você que é fã do Bruno, que conhece o Bruno, que quer ajudar de alguma forma”, comentou.

Ingrid, por fim, ainda alertou que o marido não consegue arranjar emprego e ainda tem de pagar uma pensão caríssima. “Criei essa Vaquinha em prol da pensão alimentícia de Bruninho, ao qual não foi aceito um acordo ou plano de pagamento. Somente o pagamento integral suspende o mandado de prisão do Bruno nesse momento. Ele é impedido de trabalhar, mas é obrigado a pagar pensão, sendo que ainda tem mais 3 filhas que dependem do pai”, finalizou.