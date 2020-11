Esposa tenta convencer Donald Trump a reconhecer derrota, diz CNN

A primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump teria aconselhado o marido, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a reconhecer a sua derrota para o democrata Joe Biden, segundo informações divulgadas neste domingo pela rede CNN.

"Melania se juntou ao coro crescente do círculo íntimo do presidente Trump, aconselhando-o de que chegou a hora de ele aceitar a derrota", disse uma fonte que pediu sigilo sobre a identidade à CNN..

Além da mulher, o genro de Trump, Jared Kushner, casado com Ivanka Trump e que é conselheiro do republicano, também teria dito ao presidente, segundo a CNN, que seria melhor reconhecer o resultado.

Mesmo com os resultados das urnas indicando sua derrota, neste domingo (8) Trump continuou postando uma série de tuítes, onde questiona a legalidade da votação. Ele voltou a sugerir que houve fraudes em alguns estados, sem mostrar provas. Ontem, Trump se recusou a aceitar a vitória e falou que tomará medidas legais.

"Nós devemos olhar para todos os votos. Estamos só no começo do estágio de tabulação. Nós devemos olhar para essas alegações. Estamos vendo um certo número de declarações juramentadas de que houve fraude no voto. Nós temos um histórico nesse país de problemas nas eleições", diz Trump