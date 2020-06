Esqueceu do Dia dos Namorados? Veja opções de presentes de R$ 9,90 até R$ 390

Perdeu a noção do tempo e esqueceu que o Dia dos Namorados já é nessa sexta-feira (12)? Não tem problema: várias lojas de Salvador estão oferecendo produtos especiais para celebrar a data, com modalidades de compra que garantem zero de aglomerações e contato - seguindo as normas das autoridades de saúde. Em algumas, é possível escolher delivery, para receber em casa. Em outras, dá para ir buscar o presente do seu amor em drive thrus.

"Nste momento, apesar de difícil, as pessoas estão se virando com as compras online. Vai ser um Dia dos Namorados diferente, mas, pelo menos, as alternativas existentes ajudam para poder compensar a perda do varejo nessa pandemia", afirma o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze.

Segundo ele, o faturamento previsto para a data é de 29% a menos do que o mesmo período do ano passado. Setores como vestuário, eletroeletrônicos, farmácias e perfumarias, além dos supermercados, devem movimentar R$ 1,12 bilhão neste Dia dos Namorados, uma perda de R$ 450 milhões em relação a 2019.

"O primeiro lugar na procura das pessoas nesta data comemorativa acaba sendo o setor de vestuário, com opções como camisas, vestidos, tênis, sandálias... Em segundo, aparecem cosméticos e perfumes. E, em terceiro, eletroeletônicos, como celular, tablet e até mesmo um notebook. Mas, em 2020, as pessoas não devem comprar algo mais caro", diz Dietze.

O consultor aponta como fatores para o desempenho desfavorável o fato de as lojas estarem fechadas, por causa do isolamento social, aumento do desemprego e redução da renda.

Delivery:

Teu Brigadeiro

A empresa está montando kits personalizados feitos sob encomenda. No Kit Heart, há uma rosa vermelha com foto do casal, além de brownies, brigadeiros e doce de colher. Já no Kit Love, a surpresa é composta pela foto do casal com um bolo decorado, um coração trufado, um coração recheado e brigadeiros gourmet. As opções saem a R$ 89,90, cada. Para encomendar, visite a página do Instagram ou entre em contato pelo número (71) 98743-1858.

O Kit Heart tem rosa vermelha, foto do casal, brownies, brigadeiros e doce de colher

(Foto: Divulgação)

ScarDua

Se você quer ter um café da manhã ou chá da tarde especial de Dia dos Namorados, dá para encomendar as bandejas Cafuné e Foguete da loja por R$ 200, cada. Focaccias, queijos da fazenda, granola artesanal, antepastos, tapiocas, sequilhos, frutas e outras delícias compõem os kits, que trazem ramalhete de flores ou erva aromática, uma bandeja de madeira e um cartão postal assinado por Duda Barreto, da Narrativas Sensoriais.

As entregas da bandeja Cafuné serão realizadas na manhã no dia 12 de junho e a Foguete, durante a tarde. Para conferir outros detalhes e realizar encomendas, entre em contato através do número (71) 99969-5898 ou acesse a página da ScarDua no Instagram.

A bandeja da ScarDua custa R$ 200

(Foto: Divulgação)

Ridouro

Seu amor curte um vinho? A loja Ridouro oferece rótulos da Quinta Maria Izabel, vindos da região do Douro, em Portugal, como o 99J Tinto (R$ 57,60), o Sonho do Poeta Branco ou tinto (R$ 96) e o Maria Izabel Rosé (R$ 136). Os pedidos podem ser feitos através da plataforma Salvador Shopping Online e as entregas têm frete grátis,. Elas acontecem de segunda a sábado, das 9h às 20h; e domingo, das 13h às 20h.

A Ridouro tem opções de vinhos de R$ 57,90 até R$ 136

(Foto: Divulgação)

A&T Joias

A empresa tem opções de joias folheadas a ouro e com preços abaixo de R$ 100. Como o colar Coração, que custa R$ 85, e a pulseira Love, com valor de R$ 95. Pode gastar um pouco mais? Há o colar Love e o Te Amo, por R$ 119, cada, e o colar Casal, que tem versões com ouro (R$ 155) ou prata (R$ 119). E engana-se quem acha que os presentes são apenas destinados às mulheres: há a pulseira masculina, por R$ 55, e o colar masculino, por R$ 189.

Os pedidos poderão ser realizados até esta quinta-feira (11) pelo WhatsApp (71) 98187-4440 ou (71) 98125-1969 para ter direito ao delivery. Após o prazo, os produtos serão entregues na modalidade drive thru na loja, localizada na Avenida Tancredo Neves, 805, Caminho das Árvores.

O colar Coração custa R$ 89, cada, enquanto a pulseira masculina tem preço de R$ 55, cada

(Fotos: Divulgação)

Le Sucré

A confeitaria elaborou várias opções de kits. Entre eles, caixas dos brigadeiros Lulus, feitos com chocolate nobre, recheado com leite condensado e coberto com granulado da marca belga Callebaut Chocolate. Há versões com 4 unidades (R$ 16), com 6 unidades (R$ 22) e 8 unidades (R$ 30). Os mesmos doces estão presentes caixa personalizada Love, que tem nove Lulus e flores – que podem ser Astromélias (R$ 140) ou Rosas (R$ 180).

Há ainda a caixa de frios (R$ 130), com queijos gorgonzola, parmesão, gouda e brie, salame, presunto Parma, mix de castanhas, morangos e brigadeiros. Para o Dia dos Namorados, as encomendas estão sendo feitas pelo whatsapp (71) 99968-2388 ou através do Instagram. A taxa de entrega é fixa no valor de R$ 10 para Salvador.

A caixa de frios traz queijos, salame, presunto Parma, mix de castanhas, morangos e brigadeiros por R$ 130

(Foto: Divulgação)

Nanö Beach Club

O clube, localizado na Praia de Subaúma, oferece um presente 2 em 1. Comprando a caixa romântica, com uma garrafa de Chandon e doces finos preparados pela confeitaria artesanal Doc Divino, o cliente ganha um jantar romântico para o casal, após a reabertura do local.

A caixa pode ser recebida na casa do casal ou enviada diretamente para o endereço da amada ou amado em toda a cidade de Salvador e Lauro de Freitas. Já o jantar, assinado pelo chef do Nanö, Maurício Jasnievicz, será composto de um prato especial, sobremesa e bebida, tudo incluso. A entrada será liberada para curtir o day use no dia e o casal poderá optar por almoço. O kit pode ser encomendado por R$ 230. Para mais informações e encomendas, consulte o site do Nanö ou visite a página do Instagram.

A caixa dá direito a um jantar no Nanö; o kit custa R$ 230

(Foto: Reprodução/Instagram)

Chocolates Brasil Cacau

Você e seu amor não dispensam um chocolate no Dia dos Namorados? Na loja, há opções de cestas com preços que variam de R$ 80 a R$ 140. Quer gastar menos? Então dá para optar pela caixa Gato Mia, que custa apenas R$9,90, ou a seleção de clássicos, com preço de R$ 17,90. Os pedidos que são feitos através da plataforma Salvador Shopping Online têm frete grátis. Elas acontecem de segunda a sábado, das 9h às 20h; e domingo, das 13h às 20h. As entregas acontecem todos os dias, das 9h às 20h.

Cacau Show

Outra opção de caixas de bombons e chocolates sortidos é oferecida pela loja Cacau Show do Salvador Norte Shopping. Em algumas, há brindes, que vão desde urso de pelúcia a garrafa de champanhe. Os preços partem de R$ 75 e há versão por R$ 390. A loja atende tanto na opção delivery quanto no Drive Thru, neste link, todos os dias, das 9h às 20h.

A primeira cesta da Cacau Show tem chocolates diversos e uma caneca e sai a R$ 88; a segunda traz chocolates, porta-maquiagem com espelho e urso de pelúcia, por R$ 390

(Fotos: Divulgação)

Mr. Cheney

A loja criou caixas exclusivamente para o Dia dos Namorados. Entre elas, há a opção que vem com 4 minicookies e sai a R$ 38,50. Já a caixa com seis Bite Cookies tem valor de R$ 42,50. Os pedidos que são feitos através da plataforma Salvador Shopping Online têm frete grátis.

A caixa com quatro minicookies sai a R$ 38,50

(Foto: Divulgação)

Drive-thru de shoppings:

Shopping Barra

O cliente pode comprar através da plataforma de webcompras, fazendo o pedido diretamente nas lojas. Entre as opções mais em conta, há, por exemplo, o Kit Intense de O Boticário, composto por um Batom Mate 170 Segredos, um Batom Cremoso 380 risos e um Batom Mate 330 Loucuras, que sai a R$ 54,90. Ainda na linha beleza, a The Body Shop oferece o esfoliante corporal Chá Verde por R$ 99.

O Kit Intense de O Boticário custa R$ 54,90

(Fotos: Divulgação)

No vestuário, a Cha Cha Dum Dum tem sugestões como o chinelo Slide, por R$ 92, e a t-shirt “Nascido e criado ao som do forró”, por R$ 49. Para quem tem o orçamento mais folgado, a Intimissimi tem camisolas de seda por R$ 269. O drive thru do Barra funciona no estacionamento G1, de segunda-feira a sábado, das 12h às 20h.

A camisa da Cha Cha Dum Dum sai a R$ 49, enquanto a camisola da Intimissimi tem valor de R$ 269

(Fotos: Divulgação)

Shopping Itaigara

Por menos de R$ 100, há opções como sungas Bluman na loja Maria Flor, por R$ 99, cada; e o o colar de prata 925 com zircônia, por R$ 95, na Prata & Cia. Se o orçamento permitir ir além, dá para comprar vestidos longo ou midi da Cantão por R$ 139 na loja Elvira Ribeiro. Na Sempre Bella, clientes que fizerem compras acima de R$ 150 ganham uma máscara de brinde - há, por exemplo, o vestido de manga princesa em couro fake por R$ 165.

A sunga, na Maria Flor, tem preço de R$ 99; o colar, de R$ 95 na Prata & Cia

(Fotos: Divulgação)

Vestidos longos e midi custam R$139 na loja Elvira Ribeiro; o modelo em couro fake da Sempre Bella sai por R$ 165

(Fotos: Divulgação)

No site do Shopping Itaigara e redes sociais, há a relação das lojas participantes e os canais de vendas – sites, aplicativos, whatsapp, Instagram, Facebook, entre outros. A entrega dos produtos no drive thru funciona de segunda-feira a sábado, das 12h às 20h, no estacionamento em frente ao shopping (E1).