Esqueceu do presente do Dia dos Namorados? A Cornershop tem a solução

Dia dos Namorados, muita gente se amando, mas... cadê o presente? Se você é daqueles (ou daquelas) que se entupiu de trabalho durante a semana, passou muito tempo ajudando uma criança ou, simplesmente, esqueceu, não se desespere. Seu problema está resolvido. Mas fale baixo! A Cornershop by Uber garante que entrega presentes em 60 minutos. Dá até para fingir que vai lavar o carro e esperar chegar na porta de casa. A empresa também preparou opções para quem quer comemorar o dia sozinho (sim, existem essas pessoas).

"Para os casais, a Cornershop by Uber conta com uma ampla gama de parceiros de varejo fora do nicho de supermercados, além de presentes para diversos tipos de mozões - todos com a praticidade de comprar pela plataforma, corredores para olhar, a opção de receber os produtos em casa e uma entrega rápida, como em 60 minutos ou programada. De itens para casa e decoração a produtos de beleza e itens de moda, tipos variados de mimos podem ser encontrados na plataforma", diz a empresa. Em Salvador, alguns dos locais atendidos pela Cornershop By Uber:

Supermercados/Açougues: GBarbosa, BIG Bom Preço, Maxxi, Mercantil Rodrigues, Todo Dia, Pão de Açúcar

Bebidas e Vinhos/Rotisseria: Esquina Paulista, Sales Vinhos, Panivini Vinhos e Massas, Kopenhagen

Lojas para presentes: Kalunga, Pena Verde Shop, Granado Farmácias.