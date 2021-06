Esquiva Falcão luta dia 28 de agosto pela eliminatória da FIB

Esquiva Falcão vai disputar a eliminatória do título mundial da FIB (Federação Internacional de Boxe) em 28 de agosto, em Berlim, na Alemanha. O brasileiro, quinto do ranking, vai enfrentar o alemão/polonês Patrick Wojcicki, terceiro colocado no ranking. A informação é de Sergio Batarelli, conselheiro do medalhista de prata em Londres/2012.

As duas primeiras colocações da FIB estão vagas e o quarto colocado é o mexicano Jaime Munguia, que vai lutar neste sábado contra o polonês Kamil Szeremeta, pelo título intercontinental da Organização Mundial de Boxe (OMB). Com isso, se Esquiva vencer, vai ficar como primeiro desafiante de Gennady Golovkin, dono do cinturão.

Esquiva viaja esta semana para os Estados Unidos, onde vai treinar na Califórnia sob orientação do técnico Robert Garcia. Wojcicki soma 15 lutas, com 14 vitórias (cinco nocautes) e um empate. Esquiva tem 28 vitórias (20 nocautes).