'Essa sua corzinha', diz passageira para motorista negro após corrida para Patamares

Um motorista por aplicativo prestou queixa contra um casal, na noite deste domingo (13), após sofrer injúria racial. Ele gravou a agressora e o companheiro dela, que o ameaçou, com o celular, e divulgou as imagens em uma rede social.

De acordo com o delegado Nilton Tormes, titular da 12ª Delegacia (Itapuã), onde o caso foi registrado, o motorista relatou que uma mulher solicitou a corrida para Patamares, através de um aplicativo. No meio do percurso, segundo o rapaz, ela pediu para que ele passasse em outros dois locais que não estavam previstos e se irritou ao receber uma resposta negativa.

"Ele disse que explicou à senhora que não era possível fazer isso, porque o aplicativo tem regras, normas. A cliente teria insistido e humilhado o rapaz. Segundo ele, a mulher teria dito que gente como ele tinha que continuar sendo motorista, falou que gente dessa cor é problemática. Algo nesse sentido. Segundo os relatos, ela ofendeu a profissão e a cor dele", disse ao CORREIO.

No vídeo divulgado pelo rapaz, é possível ouvir a mulher batendo a porta do carro de forma brusca. O motorista ironiza e manda ela "bater mais forte da próxima vez". Irritada, a mulher reage: "Quer que eu abra e bata mais forte? Sabe o que é? Sua corzinha". O rapaz chega a perguntar qual o problema da cor dele e a mulher vai embora. Em seguida, um outro passageiro que estava com a mulher no carro ofende o motorista, o chama de "idiota" e diz que ele "vai pagar por isso".

Apesar disso, a vítima não prestou queixa por ameaça. O CORREIO optou por não divulgar o material por não ter conseguido contato com os envolvidos na situação, nem autorização para expor o conteúdo.

De acordo com o delegado, o rapaz será convocado para dar seu depoimento. Depois, os acusados serão intimados e também prestarão depoimento. O motorista pode apresentar o vídeo e caberá ao responsável por julgar o caso a definição da pena.

Pelo Código Penal Brasileiro, "injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro" pode gerar pena de reclusão de um a três anos, além de multa.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "o comunicante será chamado a retornar a unidade, para fornecer maiores informações. Imagens de um vídeo gravado por ele também serão analisadas e os demais envolvidos no caso, serão identificados e devem prestar depoimento".