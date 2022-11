'Está com uma ferida na perna', diz Mourão sobre ausência de Bolsonaro

O vice-presidente Hamilton Mourão revelou nesta quarta-feira (16) que o presidente Jair Bolsonaro está recluso no Palácio da Alvorada por conta de uma ferida na perna. Bolsonaro não é visto em público desde o pronunciamento feito 48h após o resultado das eleições.

Mourão contou ao jornal O Globo que o presidente não esteve na cerimônia para receber as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros porque não pode vestir calças.

"É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?", questionou o vice-presidente ao Globo. Mourão substituiu o chefe do Executivo na cerimônia após um recado do presidente.

O vice-presidente disse ainda que Bolsonaro pretende voltar a despachar do Planalto. Atualmente ele tem recebido, no Alvorada, alguns ministros, assessores e políticos aliados. Bolsonaro também deixou de fazer transmissões ao vivo semanais.