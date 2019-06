'Está de acordo com a democracia', diz Lewandowski sobre vazamento de diálogos de Moro

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou na noite desta sexta-feira (14) que a democracia pressupõe a livre circulação de informações ao ser questionado sobre o caso do vazamento de supostas conversas entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato.

Ao participar de evento na Universidade Federal da Bahia (Ufba), Lewandowski evitou comentar diretamente sobre o assunto, mas fez considerações. "Eu não posso falar sobre esse assunto porque eu possivelmente terei que julgar alguma coisa relativa a esse tema, portanto não posso me pronunciar sobre ele. Até porque a Lei Orgância da Magistratura veda que qualquer juiz se manifeste sobre quaisquer assuntos que venha a apreciar", afirmou.

Lewandowski, que comanda a conferência magna do evento 'A Ideia de Democracia na Atualidade, realizada na Faculdade de Direito, afirmou que "a democracia pressupõe a livre circulação de informações. (A divulgação das informações) está de acordo com a democracia. A liberdade de informação é um dos pilares da democracia", disse, sem, contudo, entrar no assunto de Moro e Dallagnol.

Ao ser questionado, sem entrar no caso específico de Moro, sobre o comportamento de um juiz ao dialogar com uma das partes durante o andamento do processo, o ministro citou a Lei Orgância da Magistratura. "O comportamento do juiz está balizado pela Lei Orgânica da Magistratura e pelo Código de Ética da Magistratura. O relacionamento dos juizes com as partes está disciplinado no artigo oitavo desse código. É só olhar e entender", afirmou.

O evento conta com a participação do reitor da Ufba, João Carlos Salles, e o diretor da Faculdade de Direito, Julio Rocha. Representantes de tribunais baianos e políticos também participam da iniciativa, que marca o início das homenagens ao centenário de morte de Ruy Barbosa.