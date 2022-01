'Está se desenhando uma nova onda de Covid-19 em Salvador', diz Léo Prates

Alta procura por testes, emergências lotadas e o abandono de algumas medidas de proteção preocupam a Secretaria de Saúde de Salvador. O titular da pasta, Léo Prates, comentou que em breve é possível que a capital baiana viva uma nova onda da doença.

“Existe uma aceleração da doença. Você tinha um fator RT há duas semanas que estava em 0,79. Estamos com RT em 0,95. Lembrando que o RT acima de 1 é padrão de descontrole epidemiológico. Então aí a gente poderia falar de uma nova onda. Mas está se desenhando uma nova onda de Covid-19 em Salvador”, disse o secretário em entrevista à TV Bahia.

Prates falou ainda que, apesar do aumento no índice de vacinação da cidade, a situação preocupa, por conta do alto contágio. Um exemplo disso é o posto montado no Largo do Bonfim, na Cidade Baixa, que apenas nesta manhã já registrou mais de 50 contaminados.

“No primeiro dia foram 217 testados, com três positivos. Ontem (quarta-feira), foram 217 testados e 30 positivos. E hoje pela manhã foram 200 testados e 51 positivos. Então, isso mostra uma aceleração da doença aqui no Bonfim”, completou o secretário.

Léo aproveitou ainda para pedir que a população se vacine, para evitar que a doença se manifeste de forma grave. "Temos mais de 200 mil pessoas que não tomaram a segunda dose. E o que mais preocupa: mais de 400 mil pessoas que não tomaram a sua terceira dose", disse.