Estação Acesso Norte terá roda de conversa sobre descolonização e combate ao racismo

Acontece na quinta-feira (28) na BiblioMetrô, localizada na Estação de Metrô Acesso Norte, a Roda de Conversa “A importância do Julho das pretas – Descolonizar é preciso! Racismo não é preciso!”, com a professora e historiadora Vilma Passos. O encontro promovido pela CCR Metrô Bahia acontecerá às 17h. A programação é aberta ao público.

“Idealizamos este projeto para levar para as estações de metrô, ações que reforcem o nosso compromisso com a Diversidade & Inclusão. Estamos engajados em ações que trabalhem a conscientização coletiva e emergencial para uma sociedade melhor”, explica a analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia, Luana Xavier, que também participa do encontro.

As rodas de conversa do projeto Nos Trilhos da Diversidade serão realizadas mensalmente na BiblioMetrô, abordando temas dentro da pauta da Diversidade & Inclusão (D&I). A concessionária também desenvolve outras ações de destaque nesta pauta. Entre elas, estão a parceria com o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIAPN+ do Estado da Bahia, com a realização de mentorias de temas variados para o público LGBTQIAPN+ e orientação dos clientes e de mobilização social nas dependências do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, além de programas contínuos de capacitação e formação de seus colaboradores em D&I e a parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM).

Vilma Passos é licenciada em História pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com estudos e experiência de trabalho na área de História e Cultura Africana e Afrobrasileira para Educação das Relações Étnico-raciais.