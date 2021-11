Estação da Lapa terá vacinação contra covid-19 a partir desta terça (9)

Uma ação especial da vacinação na Estação da Lapa vai acontecer da terça (9) até a sexta-feira (12), das 8h às 16h. Organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ação busca facilitar o acesso à vacina para os moradores de Salvador. Amanhã, na abertura, o secretário Leo Prates estará presente acompanhando o trabalho.

A estratégia especial busca ampliar a cobertura vacinal da capital contra o coronavírus, facilitando o acesso à 1ª dose para quem tem 18 anos ou mais de idade, e também para quem vai completar o esquema vacinal. Vale destacar que para se vacinar é preciso estar com nome na lista do site da SMS.

As pessoas que receberão a 2ª dose deverão apresentar o cartão de vacinação com o registro da 1ª dose. Além da parceria com a Estação Nova Lapa, a estratégia contará também com o apoio da Defensoria de Proteção de Direitos Humanos. A programação dos demais dias será divulgada em breve, informou a prefeitura.