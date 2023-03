Estação do BRT da Pituba entra em operação nesta sexta (31)

A Estação Pituba do BRT, nas imediações do Parque Júlio César, foi inaugurada nesta sexta-feira (31). A estrutura era a última desse trecho que ainda não havia sido entregue. Agora, o foco do município será no trecho entre o Itaigara e a Lapa. Atualmente o sistema opera com uma linha e transporta 17 mil pessoas, por dia. A partir de segunda-feira (3) uma nova linha será iniciada entre a Estação Rodoviária e a Praça Nossa Senhora da Luz.

A nova estação fica no canteiro central da Avenida Antônio Carlos Magalhães, tem máquinas de autoatendimento, equipes de vendas de bilhete, avisos sonoros e uma passarela ligando os dois lados do bairro. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a inauguração oficial do equipamento e disse que o fato de os ônibus transitarem em faixas segregadas e exclusivas melhora o tempo de deslocamento, com maior agilidade que o sistema convencional e com precisão de horários para saída de cada linha.

“Com isso, ampliamos o número de linhas, alcançando trechos da orla da capital, fazendo a volta na Praça Nossa Senhora da Luz e retornando. É um roteiro que atinge diretamente esse centro comercial da cidade, onde milhares de pessoas circulam diariamente, podendo se deslocar em tempo reduzido, com conforto e segurança”, afirmou.

A linha que será iniciada na segunda-feira (3) terá intervalos de até 13 minutos nos horários de pico da manhã e da tarde. A prefeitura informou que não será permitido aos demais veículos transitar pela faixa preferencial. Neste caso, a exceção é exclusivamente para aqueles que forem fazer uma conversão à direita, na rua Rio Grande do Sul, e à esquerda na rua Pernambuco, não sendo permitido o tráfego de forma contínua.

O secretário municipal de Mobilidade, Fabrizzio Muller, disse que o BRT já transportou quase 2 milhões de usuários, desde a inauguração em setembro de 2022. “A entrega da Estação Pituba permite que possamos ampliar o atendimento do BRT nessa região, permitindo que os usuários possam embarcar e desembarcar até a região da orla, oferecendo ainda mais conforto e agilidade no deslocamento por este trecho”, disse.

Com a entrega da estação Pituba, o modal passará a contar com 26 ônibus em operação. A prefeitura informou que outra linha será criada, e toda a operação contará com 44 veículos. Atualmente existem seis estações: Rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade, Itaigara e Pituba. O BRT funciona diariamente das 5h30 às 22h. A previsão é de que o último trecho seja entregue até dezembro.

Nova linha

A linha B02, que entra em operação na segunda-feira (31), sairá da via exclusiva e seguirá pela Rua Rio Grande do Sul até a Avenida Octávio Mangabeira e vai retornar na Praça Nossa Senhora da Luz. De lá, os veículos sobem novamente para o Itaigara e voltam à faixa exclusiva.

Neste percurso, o ônibus fará paradas em três pontos regulamentados para o embarque e desembarque dos usuários: nas imediações da APAE, na praça Belo Horizonte e na praça Nossa Senhora da Luz. Nestes pontos, o acesso ao BRT será feito exclusivamente através do Salvador Card ou demais cartões de integração utilizados no sistema de transporte de Salvador.