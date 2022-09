Estação Mussurunga é isolada após denúncia de falsa bomba

Um objeto deixado em um ônibus voltou a assustar passageiros e rodoviários na tarde desta terça-feira (13), na Estação Mussurunga, em Salvador. Há 20 dias, uma outra ameaça de bomba movimentou as forças de segurança para uma detonação no mesmo local. Em nenhum dos episódios foi detectado artefatos explosivos no pacotes.

Por volta das 15h de hoje, o motorista e o cobrador de um coletivo perceberam a presença do objeto embaixo de um assento do ônibus em que trabalhavam. Imediatamente, os rodoviários acionaram a polícia e informaram sobre a presença de um pacote envolto de papelão, com fios aparentes e cobertos por um plástico preto.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram até o local e isolaram todo o perímetro. Durante a análise do conteúdo da caixa, a equipe identificou percebeu que não se tratava de artefato explosivo.

Segundo a TV Bahia, dentro do papelão haviam apenas tijolos. A polícia liberou a área por volta das 15h50, cerca de uma hora depois. Ninguém foi preso.