Estação Pirajá do Metrô terá massagem e serviços de saúde gratuitos

Os passageiros que frequentam a Estação Pirajá de Metrô serão contemplados com diversos serviços entre terça (5) e quinta-feira (7). O programa Caminhos para Saúde estará no local para ofertar serviços de saúde das 7h30 às 10h30 e de 16h30 às 19h30.

Em parceria com o SE7E Centro Tecnológico, o Instituto CCR vai oferecer serviços gratuitos de massoterapia, aferição de pressão, teste de glicemia e orientação sobre as formas de prevenção contra as hepatites virais.

“O projeto Caminhos para a Saúde proporciona um momento de cuidado junto aos clientes, e também colaboradores, ao disseminar informações sobre saúde e oferecer serviços que reforcem a temática. Neste mês, vamos falar sobre Hepatite, uma doença silenciosa e que requer olhar atento.”, explica Luana Xavier, analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.

Serviço

O quê: Caminhos para Saúde

Quando: 05, 06 e 07 de julho, das 07h30 às 10h30 e de 16h30 às 19h30.

Onde: Estação Pirajá do Metrô

Serviços oferecidos: Massoterapia, aferição de pressão, teste de glicemia e orientações sobre as formas de prevenção contra as hepatites virais.