Estado convoca universitários do Partiu Estágio e professores da educação profissional

O Governo da Bahia anunciou, nesta terça-feira (27), que o programa Partiu Estágio vai convocar 899 estudantes universitários inscritos no Edital 01/2021 para atuar em secretarias, órgãos e empresas do Governo do Estado, na capital e no interior.



O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa durante a transmissão do Papo Correria nas redes sociais. O governador ainda confirmou a contratação de 214 professores da educação profissional e tecnológica do estado aprovados na seleção Reda. As publicações serão feitas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (28).



“Além desses convocados, aproveitando a retomada das atividades escolares no modelo híbrido, vamos incluir nessas vagas de estágio oportunidades para dar aulas de educação física, matemática e português para os universitários que estão cursando esses cursos. E também, vagas em administração e contabilidade para atuar nas secretarias das escolas. Também vamos ampliar o programa Primeiro Emprego para que sejam ocupadas vagas que existem nas escolas”.



Os universitários convocados pelo Partiu Estágio serão informados da convocação por e-mail e mensagem de celular, de acordo com os dados cadastrados na plataforma no momento da inscrição. A lista dos selecionados poderá ser consultada nesta quarta-feira (28) no site institucional da Secretaria da Administração (Saeb), disponível no endereço www.saeb.ba.gov.br.



O grupo terá 20 dias úteis para apresentar, a partir do dia 5 de agosto, toda a documentação solicitada em edital para ingresso na vaga de estágio. Caso compareça ao local indicado na convocação com documentação incompleta ou após o prazo regulamentar, que se encerra em 1° de setembro, o universitário perderá direito à vaga automaticamente. De acordo com o governo, nesta convocação foram contempladas 59 secretarias, empresas públicas e autarquias da administração estadual, sediadas em 44 municípios baianos.



Ao todo, foram originalmente ofertadas 2.959 vagas para o Edital 01/2021 do Partiu Estágio, com inscrições de 24 de fevereiro a 26 de março. Já foram realizadas duas convocações, nos dias 12 de abril e 2 de junho, com o chamamento de 2.616 e 1.388 estudantes, respectivamente. Mais de 20 mil universitários enviaram submissões para o programa este ano.



Confira abaixo a documentação necessária para o Partiu Estágio:



• Comprovante de residência

• Original e cópia da Carteira de Identidade

• Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF

• Original e cópia de Carteira de Identidade do representante legal, ou do Termo de Guarda expedida por autoridade judicial, se for o caso

• Declaração da Instituição de Ensino informando semestre letivo, duração do curso, percentual cursado, turno de estudo, curso de formação e sua modalidade presencial

• Comprovante de matrícula e frequência da Instituição de Ensino

• Declaração própria de que não exerce atividade remunerada em órgão público

• Original e cópia do Título de Eleitor, se for o caso

• Original e cópia do Certificado de Reservista, se for o caso

• Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS

• Comprovação de inscrição no CadÚnico, se for o caso

• Histórico escolar do Ensino Médio ou declaração emitida pela instituição de nível médio, no caso dos candidatos que tenham sido selecionados pelo critério de ter estudado todo o Ensino Médio em Escola Pública ou como Bolsista integral

• No caso de pessoas portadoras de deficiência, deverá ser apresentado um Relatório Médico comprovando a deficiência