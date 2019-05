Estado de saúde de Agnaldo Timóteo se agrava após AVC, diz hospital

O estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, se agravou nas ultimas seis horas, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (28) pelo Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador. Agnaldo respira com ajuda de aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tem estado de saúde instável.

Em nota, o hospital informou que "a diretoria médica da instituição poderá liberar atualizações do quadro clínico do paciente a qualquer instante". Familiares pedem aos fãs que mantenham vibrações positivas.

"Agnaldo Timóteo foi admitido na unidade com perfil, naturalmente, de alto risco, tendo em vista sua idade avançada e as doenças associadas", completa a nota.

Antes de ser enviado para a capital do estado, Agnaldo Timóteo havia passado mal em Barreiras, cidade do Oeste baiano, com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta. "O paciente teve um pico hipertensivo e a pressão arterial dele chegou a ficar muito elevada", contou o cardiologista André Durans em boletim.

Durans afirmou que o problema apresentado por Agnaldo não provoca paralisia, déficit motor, não desvia a rima e "geralmente não altera de maneira grosseira a fala".