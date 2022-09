Estágio 2023 da Unilever abre inscrições

A Unilever está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023, que dá continuidade à sua campanha 100% inclusiva para a captação de talentos. Como principal porta de entrada na companhia, ele dispensa a obrigatoriedade do inglês e busca alcançar talentos diversos para representar a pluralidade da sociedade.

Com plano consistente para o desenvolvimento de jovens, este ano o Programa de Estágio da Unilever disponibilizará a plataforma C-Mov para até 10 mil inscritos, independentemente de terem passado no processo seletivo ou não. Esta é uma iniciativa de impacto social com o objetivo de desenvolver os jovens e impulsionar a inclusão desses profissionais no mercado de trabalho.

A Unilever tem como uma de suas metas globais apoiar o desenvolvimento de 10 milhões de jovens para novas oportunidades de trabalho até 2030 e é pensando nesse objetivo que a companhia traz a plataforma C-Mov como impulsionamento à qualificação dos jovens, por meio de uma trilha de aprendizagem sob demanda, incluindo testes vocacionais para que entendam melhor seu objetivo de carreira e avaliações sobre quais são as competências e os comportamentos mais exigidos no mercado de trabalho, indicando ações de desenvolvimento personalizadas para cada usuário. Além disso, apoia na criação do currículo, disponibiliza cursos de networking e técnicas para entrevistas de emprego.

“O nosso Programa de Estágio vai além de um simples processo seletivo, ele tem como foco a transformação social por meio do desenvolvimento dos jovens talentos. Para alçar o futuro melhor que almejamos, precisamos desenvolver nossos talentos hoje, dar oportunidades e proporcionar experiências que contribuam com o seu crescimento profissional para que inovem e se sintam seguros para fazer transformações. Hoje, o Programa de Estágio é um dos principais mecanismos de geração de processos sucessórios e desenvolvimento de carreira na Unilever Brasil – não à toa, somente neste ano, efetivamos 55% das pessoas estagiárias”, diz Ana Paula Franzoti, diretora de Desenvolvimento Organizacional e Cultura da Unilever.

As inscrições estarão abertas no Brasil entre os dias 5 e 28 de setembro para jovens talentos de diversas regiões do país. O processo é dinâmico, inclusivo e acessível, 100% online e busca entender além do currículo tradicional, as histórias, objetivos e subjetividades de cada candidato, o chamado “currículo oculto”. Os candidatos passarão por uma análise comportamental e por entrevistas individuais e receberão, ao final, os resultados das avaliações.

DIVERSIDADE

Com o novo mote #ChegaJunto para a nossa transformação, a campanha do Programa de Estágio deste ano tem o objetivo de criar ainda mais conexão com a juventude brasileira e é um convite para os talentos cocriarem o futuro da companhia com mais inovação, equidade, diversidade e inclusão. Desde 2020, com a reformulação do programa que trouxe uma plataforma inclusiva, os resultados têm sido cada vez mais positivos.

A última edição teve seu poder transformador a partir do perfil dos candidatos contratados em 2022, com destaque para 65% de pessoas negras, 18% de pessoas integrando o grupo LGBTQIA+ e 14% vindas do nosso programa de Jovem Aprendiz.

Além disso, 69% das estudantes contratadas para Supply Chain são mulheres. A companhia tem uma taxa de retenção e efetivação desses talentos de 55%, a maior do mercado, demonstrando comprometimento com os jovens, além de reafirmar a importância do programa.

“Aprendi muito sobre comunicação e cultura organizacional, dois temas significativos para a minha carreira. Além disso, ter a chance de liderar o uniPCDs, nosso coletivo de talentos com deficiência, torna esse momento ainda melhor”, revela Lorena Fernandes, analista de Recursos Humanos e recém-contratada depois de integrar o programa de estágio em anos anteriores.

O programa oferece uma jornada multidisciplinar com políticas e amplas iniciativas que promovem o bem-estar, bolsa auxílio competitiva e benefícios como curso de idiomas, plano de saúde e Gympass. Com o modelo de trabalho híbrido, o híbridUs, que prevê a combinação do trabalho em casa e no escritório, os novos estagiários, habilitados ao modelo, criarão uma rotina otimizada para quem une trabalho e estudos. Dessa forma, o programa alcança seu objetivo de criar oportunidades e possibilidades para todas as pessoas.





CANAL PARA DÚVIDAS E ACESSIBILIDADE

Nesta edição, o site terá um chatbot para o processo de inscrição. O hotsite www.chegajuntounilever.com.br do Programa de Estágio da Unilever permanece acessível a todas as pessoas e ajuda eliminar algumas barreiras iniciais que muitas vezes desencorajam o candidato. Todos os conteúdos continuam disponíveis em libras, há ícones com descritivos e opções de tamanhos de fonte e contraste, que são mais funcionais para o público longevo. O site do Programa de Estágio possui a certificação WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).





PROGRAMA DE ESTÁGIO 2023

▪ Inscrições: até 28 de setembro no site: www.chegajuntounilever.com.br

▪ Início do programa: fevereiro de 2023.

▪ Localidades das vagas: São Paulo (Capital e as cidades: Aguaí, Valinhos, Vinhedo e Indaiatuba); Minas Gerais (Pouso Alegre), Pernambuco (Recife e Igarassu), Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (Pouso Alegre).

▪ Áreas de atuação: Análise de Dados, Entendimento de Mercado e Consumidor, Finanças, Jurídico, Marketing, Nutrição, Pesquisa e Desenvolvimento, Recursos Humanos, Supply Chain, Logística e Engenharia, Tecnologia da Informação e Vendas.

▪ Pré-requisitos: estar cursando o penúltimo ou último ano do ensino superior (Bacharelado, Tecnólogo e Licenciatura) com formação prevista para dezembro de 2023 ou entre janeiro e novembro de 2024.