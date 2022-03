Estágio de foguete da Space-X faz reentrada na atmosfera e cria clarão no céu do Brasil

O segundo estágio do foguete Falcon-9 da Space-X, que colocou em órbita o Satélite Turksat 5B no final do ano passado, reentrou na atmosfera sobre o Brasil na madrugada desta terça-feira (08).

O foguete foi identificado pela equipe da Bramon (Brazilian Meteor Observation Network) e registrado pela câmera operada pela parceria do Clima ao Vivo e da Netvale Internet em Turvo/SC.

A reentrada ocorreu às 04:36h e foi vista no céu de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Apesar do ocorrido surpreendente, o Clima ao Vivo de que, de uma forma geral, reentradas de satélites e lixo espacial não trazem grandes riscos para a população, pois a maior parte do material é vaporizado na atmosfera, e mesmo que alguns detritos resistam, a maior chance é que caiam em oceanos em áreas desabitadas.

O satélite

O Turksat 5B foi lançado em 19 de dezembro de 2021, às 00:58 (horário de Brasília) pelo Falcon 9 da SpaceX em Cabo Canaveral, na Flórida. O satélite de comunicações Turksat 5B, visa fornecer serviços de transmissão de dados e transmissão de TV para clientes e o governo turco.