Estão abertas as inscrições para evento de marketing, vendas e inovação 100% gratuito

Entre os dias 20 e 21 de outubro, o RD Hostel, um dos maiores eventos de marketing e vendas da América Latina, reunirá mais de 120 palestrantes de diversas áreas. E, dessa vez, será totalmente online e gratuito.

"Educação sempre foi o ponto de partida de tudo na história da RD e hoje quando o marketing digital se tornou mais complexo, com mais ramos de especialização e uma quantidade de profissionais escassa ela é ainda mais essencial. Sobram vagas na área", afirma Denis Braguini Bevacqua, diretor de eventos da RD Station, organizadora do evento.

A agenda técnica do RD Hostel será conduzida por especialistas do mercado, empreendedores, líderes de agências parceiras e executivos da companhia, que irão proporcionar a conexão e o aprendizado para profissionais, com conversas que apresentam soluções práticas para o dia a dia.

O evento traz conteúdo robusto dividido nas áreas de marketing, vendas e inovação. Para ver a programação completa, basta acessar o site.

Dentro dessas três trilhas serão discutidos temas de marketing introdutório ao avançado; metodologias, estratégias, ferramentas e cases de vendas, gestão e liderança; importância do entrosamento entre marketing e vendas; futuro do trabalho: home office e modelos híbridos; sustentabilidade; inspiração; gestão e estratégia; desenvolvimento pessoal; atendimento e customer success; e diversidade (como forma de inovação).

"Queremos aproveitar as possibilidades do formato online para tornar o evento mais democrático e de maior alcance. Fizemos uma ampla pesquisa no mercado e entre nossos clientes e parceiros para chegar aos temas principais e, a partir daí, buscamos palestrantes com um conteúdo original e em sincronia com as necessidades do momento", afirma Denis.



Entre os participantes, estão grandes nomes nacionais e internacionais como os keynotes Daniel Pink, autor best seller do The New York Times, Martha Gabriel,, Joe Pulizzi, um dos pioneiros e grande nome do marketing de conteúdo, Vitor Martins, do Nubank, Bia Granja, do YouPix, Renato Contaifer, do Officeless, Nina Silva, do Movimento Black Money, Bianca Martinelli, da Alexia Ventures, e muito mais.

Sobre a RD Station

