Estátua de Pedro Álvares Cabral é incendiada no Rio em protesto contra ‘marco temporal’

Protestantes incendiaram o monumento Descobrimento do Brasil, localizado no Largo da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24). A obra possui imagens das figuras históricas de Pedro Álvares de Cabral, Pero Vaz de Caminha e frei Henrique de Coimbra. Segundo a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva), um boletim de ocorrência foi registrado.

Além de queimada, a estátua foi pichada com a frase: “Marco temporal é genocídio. PL 490 não”. O Projeto de Lei 490 circula nas comissões da Câmara dos Deputados desde 2007, e pretende incluir a adoção do ‘marco temporal’, que permite a exploração de garimpeiros nas terras indígenas, reduz suas demarcações futuras e ainda impede que esses povos consigam mais espaço.

Nas redes sociais, o perfil urucumirim reivindicou a autoria do incêndio, em protesto à PL 490, que deve voltar a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ainda nesta quarta-feira (25).

ATENÇÃO! ATENÇÃO!



Na madrugada dia 24/08, às 3h da manhã, mais um monumento escravocrata e genocida foi incendiado.



Queimamos a estátua de Cabral para destruir tudo que ele simboliza ainda nos dias atuais, em protesto contra o Marco Temporal e o genocídio indígena continuado. pic.twitter.com/oA53zeloHw — MARCO TEMPORAL NÃO! (@urucumirim) August 24, 2021

Produzido pelo artista Rodolfo Bernardelli na oficina Thiebaut, em Paris, o monumento feito em bronze foi inaugurado no dia 13 de maio de 1990 em comemoração do quarto centenário da chegada de Cabral.

Em nota, a Seconserva informou que, ainda ontem, foi iniciado um trabalho de limpeza e está avaliando os danos causados pelas chamas.

Em julho deste ano, ativistas atearam fogo à estátua do bandeirante Borba Gato, localizada na Praça Augusto Tortorelo de Araújo, no distrito de Santo Amaro, em São Paulo.