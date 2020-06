Estátua em Salvador homenageia traficante de escravos; entenda

Imagens que mostram manifestantes de Bristol, na Inglaterra, derrubando uma estátua que homenageava um traficante de escravos durante protesto contra o racismo, no último fim de semana, correram o mundo. O protesto levantou discussão sobre o que fazer com as estátuas de líderes escravistas. E em Salvador, cidade cujo porto recebeu centenas de milhares de escravos por mais de 300 anos, também há monumentos exaltando vendedores de escravos? A resposta é sim.

A estátua fica na entrada do Hospital Santa Izabel e homenageia Joaquim Pereira Marinho. A história foi tratada em uma coluna escrita pelo jornalista Nelson Cadena em 2018, no CORREIO, e voltou a circular nesta segunda-feira (8) após o também jornalista Levy Teles publicar uma “thread” no Twitter sobre o assunto.

Na toada da queda da estátua no Reino Unido, muita gente andou falando das estátuas dos Bandeirantes aqui em SP.



Em Salvador há uma estátua de um traficante de escravos na frente do hospital Santa Izabel. pic.twitter.com/ESu9KRyQlh — Levy Teles (@EhoLevy) June 8, 2020

Em sua coluna, Cadena destacou a fortuna conquistada pelo conde Pereira Marinho, como era conhecido. Ao morrer, em 1887, o Conde deixou uma fortuna avaliada em 8 mil contos de réis. No livro 1808, o historianor Laurentino Gomes fez uma conversão da moeda antiga para valores atuais. Com isso, é possível calcular que, em dinheiro de hoje, o patrimônio acumulado pelo traficante era de quase R$ 1 bilhão.

No seu testamento, declarou 227 imóveis de sua propriedade, somente em Salvador. Quando vivo, o conde doou parte de seu dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, incluindo uma ajuda no empréstimo que possibilitou a retomada das obras de construção do Hospital Santa Izabel. Por conta disso, em 1893, foi colocada uma estátua em sua homenagem na entrada principal do centro médico.

Além do empréstimo, ele deu o dinheiro para a construção de um prédio no Asilo dos Expostos, a Pupileira. Ao morrer, legou à Santa Casa 80 contos de réis para o hospital, 10 para o Asilo dos Alienados e 10 para o Asilo da Mendicidade - num total de 100 contos de réis, equivalentes a cerca de R$ 13 milhões.

Em seu testamento, o conde disse que morria em paz, sem arrependimentos. "Tenho a consciência tranquila de passar para a vida eterna sem nunca haver feito mal para o meu semelhante, e a convicção que a fortuna que deixo foi adquirida pelo meu trabalho perseverante. Com economia, honestidade, honradez em minhas transações comerciais, sem nunca ter deixado de fazer ao meu semelhante o bem que podia fazer", disse.

Em nota (leia na íntegra no final do texto) a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, responsável pelo Hospital Santa Izabel, diz ter conhecimento da trajetória do conde Pereira Marinho. A nota ressalta que a estátua foi lá instalada no dia da inauguração do centro médico, em 1893, e que ela representa "pontos da historicidade de uma época".

Foto: GA / Arquivo CORREIO

"O conde Pereira Marinho passou a se dedicar a obras de caridade durante os últimos anos de sua vida. Ele foi responsável pela doação que possibilitou a retomada da construção do Hospital Santa Izabel após 40 anos de obras interrompidas por falta de recursos financeiros. Por essa razão, em 1893, a estátua foi erguida", diz.

Conde de Pereira Marinho

Nascido em Portugal, no ano de 1816, Joaquim aportou em Salvador aos 13 anos. Órfão, ele começou a trabalhar como caixeiro e marítimo. Ainda adolescente resolveu se especializar no comércio de escravos e, aos 17 anos, trazia homens e mulheres africanos de países como Nigéria e Angola para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, principalmente. A Bahia era uma rota secundária, apesar de morar por aqui.

Trabalhou durante 30 anos no ramo e, em seu auge, chegou a ter 13 embarcações. A última leva de escravos foi transportada por ele em 1850, quando a escuna “Catota” desembarcou 450 escravos no Rio de Janeiro. Naquele ano, o tráfico negreiro foi abolido pela Lei Eusébio de Queiroz.

Mesmo antes da abolição, já havia grande pressão dos ingleses pelo fim da escravidão no Brasil e embarcações de guerra britânico costumavam afundar os navios negreiros no Oceano Atlântico. Para driblar essa dificuldade, Pereira Marinho adotou a estratégia de fazer passar os negros transportados por funcionários do navio.

Após a proibição, tentou ao máximo desvencilhar sua imagem do comércio de seres humanos e para isso contou com o apoio da nobreza soteropolitana, com quem tinha boas relações, como conta a historiadora Cristiana Ferreira Lyrio Ximenes, que escreveu uma dissertação de mestrado em História sobre o tema, na Universidade Federal da Bahia (Ufba), em 1999.

As vultuosas doações faziam parte dessa estratégia para limpar a imagem, afirma a historiadora. Na época, acreditava-se que para ser "um rico de verdade" era necessário ajudar os pobres para, assim, encontrar o caminho dos céus. E esse era, de fato, o grande objetivo do Conde com as doações: parecer um homem justo e honrado.

Na sua morte, em em 26 de abril de 1887, não havia sequer uma linha com referência ao seu passado como traficante. Seu corpo foi velado na Igreja da Misericórdia e sepultado em um mausoléu do Campo Santo, perante a presença de mais de 2 mil pessoas; no seu enterro, relatam jornais da época, viam-se as bandeiras, estandartes e insígnias de praticamente todas as confrarias e irmandades da Bahia.

Todos os presentes exaltavam as benfeitorias e doações do conde para a Bahia.

Outras atividades comerciais

Após a abolição, direcionou seus capitais para o sistema financeiro. Fundou o Banco da Bahia e anos depois tornou-se um dos maiores acionistas do Banco Mercantil, também adquirindo lotes de ações de outros bancos.

Como banqueiro, tinha o costume de realizar empréstimos a juros altos. Como quando o estado de Alagoas tomou emprestado 150 contos de réis, a juros de 8% ao ano, o dobro do cobrado no mercado e se encrencou de tal maneira que em 1886 cortou 20% da folha salarial dos funcionários públicos para acelerar o pagamento da dívida que se tornara insustentável, quitada em definitivo dois anos depois.

Outra prática dele era a de comprar heranças por um valor abaixo de mercado. Com isso, ele poderia executar as hipotecas e lucrar em cima dos parentes dos falecidos. Esse modelo de negócios rendeu a ele o apelido de "explorador de orfãs e viúvas".

Investiu em imóveis; fez negócios com a venda de carne oriunda do Rio Grande do Sul, uma das atividades mais rendosas, na época; comprou a fábrica de tabacos Boa Vista, em Portugal, provavelmente abastecida com matéria-prima do Recôncavo baiano.

Como empreiteiro, construiu e explorou a estrada de ferro do Jequitinhonha, entre Bahia e Minas, através de parceria público-privada com os dois estados e ainda a estrada de ferro de Juazeiro.

Com a sua firma Joaquim Pereira Marinho & Cia, constituída em 1851, atuou na compra e venda de madeira e investiu também em trapiches. Foi presidente e o maior acionista da Companhia Baiana de Navegação.

Fachada do Santa Izabel em 1902, já com a estátua (Foto: Dugauy-Troin)

Traficante baiano homenageado na África

Apesar de sua relevância, o conde de Pereira Marinho não chega perto de ser o maior traficante de escravos do Brasil. Esse posto é ocupado por Francisco Félix de Souza, o Chachá.

Nascido em Salvador, Chachá se mudou no final do século XVIII para a cidade de Ouidah, em Benim. Por lá, movimentou aquele que foi o maior porto de escravos do mundo, transportando mais de 1 milhão de africanos, em sua maioria Iorubás, para as Américas.

200 anos depois, Chachá tem diversas estátuas espalhadas pela cidade africana e seus descendentes formam uma das famílias mais importantes do país, os “De Souza”. E, apesar de seu passado, hoje ele é considerado o patrono de Ouidah.

Historiador defende estátuas

O historiador Laurentino Gomes se posicionou contra a derrubada de monumentos, argumentando que são parte do patrimônio histórico. Laurentino se referia à estátua do bandeirante Borba Gato, em São Paulo, que percorria o interior do Brasil para sequestrar índios e os escravizar.

“Estátuas, prédios, palácios e outros monumentos são parte do patrimônio histórico. Devem ser preservados como objetos de estudo e reflexão. Com dez metros de altura e vinte toneladas de peso, a atual estátua de Borba Gato no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, é feia que dói. Ainda assim, deve lá ficar. Mas ao passar por ela, as pessoas devem saber quem foi o personagem e como foi parar no panteão dos heróis nacionais”, argumentou Laurentino.

Foto: GA / Arquivo CORREIO

Nota da Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia informa que, como instituição secular, datada de 1549, esteve inserida nos mais diversos contextos da sociedade baiana ao longo do tempo. Os fatos que marcaram a biografia do Conde Pereira Marinho são de conhecimento da instituição e são apresentados a todos que buscam conhecer a história dos que fizeram parte da Santa Casa como eles são: pontos da historicidade de uma época.

A estátua localizada em frente ao prédio do Hospital Santa Izabel foi apresentada no mesmo dia em que o complexo hospitalar foi fundado, no ano de 1893, como consta na ata de inauguração do prédio. Este documento está disponível para consulta e compõe o acervo do Centro de Memória Jorge Calmon, arquivo histórico que reúne registros do século XVII até os dias atuais, visitado por diversos pesquisadores nacionais e internacionais.

O Conde Pereira Marinho passou a se dedicar a obras de caridade durante os últimos anos de sua vida. Ele foi responsável pela doação que possibilitou a retomada da construção do Hospital Santa Izabel após 40 anos de obras interrompidas por falta de recursos financeiros. Por essa razão, em 1893, a estátua foi erguida.

A estátua, que possui caráter de patrimônio histórico e obra artística, compõe o conjunto arquitetônico do Hospital Santa Izabel, reconhecido e tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (IPAC).