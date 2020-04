Estelionatária é presa após comprar celular com notas falsas em Feira

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa em flagrante, na tarde de quinta-feira (23), por investigadores da 2ª Delegacia de Feira de Santana, com R$ 2 mil reais em notas falsas. O flagrante aconteceu após compra de um smartphone. Os policiais civis receberam a denúncia e fizeram uma campana até encontrar a suspeita.

Após reconhecimento da vítima, a estelionatária informou que havia pegado o dinheiro falso com o namorado. "As notas possuíam o mesmo número de série. Durante o flagrante, outra vítima da mulher apareceu e contou que caiu no mesmo golpe", explicou o titular da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), Roberto Leal. O delegado acrescentou que após registro do flagrante, a criminosa está à disposição da Justiça.