Estelionatária investigada por mais de 30 ocorrências é presa na Barra 

Investigada por atuação em diversas modalidades de golpes e furto, registrados em oito delegacias de Salvador e da Região Metropolitana, uma estelionatária teve o mandado de prisão preventiva cumprido por policiais da 6ª DT / Brotas, no bairro da Barra, na terça-feira (18). De acordo com a titular da 6ª DT / Brotas, delegada Francineide Moura, a mulher é apontada como autora de estelionato em mais de 30 ocorrências registradas nas 6ª, 9ª, 10ª, 12ª, 14ª e 16ª Delegacias, além da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

(Foto: Reprodução)

“Ela também responde a processos em quatro varas criminais. A partir das informações apuradas pelo nosso Serviço de Inteligência conseguimos localizá-la e prendê-la”, informou. Segundo a delegada, a mulher variava a modalidade dos estelionatos. “Em alguns casos, ela aplicava o golpe do emprego, cobrando valores às vítimas por falsas vagas em postos de trabalho. Em outros, ela simulava pagamentos com envelopes de depósitos bancários vazios, durante compras de produtos pela internet e contratações de serviços, como a aquisição de um celular e locações de veículos e um imóvel”, detalhou.

A delegada também destaca entre outros crimes atribuídos a estelionatária, o golpe contra foliões e o furto de veículos alugados. “Ela fraudou a venda de 22 ingressos para um camarote do Carnaval de Salvador, recebeu o valor total de R$ 11.750 e não os entregou. Também alugou carros, simulou o pagamento com envelopes vazios e não os devolveu”, acrescentou.

Com a mulher foram apreendidos diversos cartões de crédito e um Jeep Compass, alugado em uma locadora de Minas Gerais. O carro estava com a placa adulterada e restrição de roubo. Ela também foi autuada em flagrante por receptação, estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo e está à disposição do Poder Judiciário.