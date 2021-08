Estilo galã e parceria com mulher marcaram carreira de Tarcísio Meira

O ator Tarcísio Meira, que morreu aos 85 anos nesta quinta-feira (12), era um dos mais conhecido do país, com extensa carreira na televisão. Ele estreou na TV na extinta Tupi, em 1961 e tem entre os mais de 60 trabalhos televisionados novelas, seriados e minisséries, muitas em parceria com a mulher Glória Menezes.

Além da TV, Tarcísio também teve uma carreira de sucesso no cinema, com 22 longas, e no teatro, com 31 peças.

Tarcísio tinha desejo de ser diplomata quando era adolescente. Nascido em São Paulo, ele chegou a fazer prova para o Instituto Rio Branco, em 1957, mas desistiu ao ser reprovado.

Logo depois, entrou na carreira artística, estreando no teatro. Ainda em 1957, fez duas peças - Chá e Simpatia e Quando as paredes falam.

Estreou na TV com um programa de teleteatro, Grande Teatro Tupi. Nele, em 1961, contracenou pela primeira vez com Glória, que viria a ser sua esposa, em Uma Pires Camargo. Os dois casaram no ano seguinte e não se separaram mais. A união foi também uma parceria artística, com vários trabalhos juntos.

Tarcísio em Irmãos Coragem, de 1970 (Foto: Divulgação)

A primeira novela diária da TV no país, na TV Excelsior, contou com o casal. Foi 25499 Ocupado, em 1963. A estreia na Globo foi em 1967, na novela Sangue e Areia, escrita por Janete Clair. A partir daí, Tarcísio e Glória se tonaram um dos casais preferidos do público brasileiro. Eles seguiram juntos na Globo até 2020, quando os contratos foram encerrados.

Um dos destaques dos dois juntos na telinha foi a série Tarcísio & Glória, em 1988. Os dois protagonizam e também produziam o seriado, com Tarcísio até mesmo assumindo comando atrás das câmeras em alguns dos episódios.

Os dois juntos em Tarcísio e Glória (Foto: Divulgação)

Outro papel de grande destaque de Tarcísio foi como João Coragem, na versão original de Irmãos Coragem, em 1970. O ator se tornou o maior galã nacional a partir dessa trama.

O último trabalho de Tarcísio na TV foi a novela Orgulho e Paixão, de 2018, em que viveu Lorde Williamson, um industrial inglês de muito poder.

Veja os trabalhos de Tarcísio na Globo:

