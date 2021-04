Estoque de vacinas acaba em Vitória da Conquista e vacinação só deve voltar no sábado (3)

Em três dias, 7.009 idosos receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. A procura foi intensa e o estoque disponível na Rede de Frio do município esgotou na tarde desta quarta-feira (31). A vacinação que ainda estava prevista para acontecer nesta quinta (1º) precisou ser adiada. Os idosos de 68 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose poderão comparecer em um dos cinco pontos de vacinação no próximo sábado (3).

Na oportunidade, a vacinação ocorrerá das 9h às 16h, no drive-thru da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e no Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO). Além dos pontos fixos para pedestres na quadra esportiva da Fainor (Candeias), no Salão Paroquial da Santa Luzia (Urbis V) e na Paróquia Rainha da Paz (Patagônia).

2ª DOSE

A vacinação de 2ª dose também irá acontecer no próximo sábado (3), de 9h às 13h, e vai contemplar as pessoas que estiverem com a data de retorno marcada para os dias 1º e 2 de abril. Já aqueles que estão com a data de aplicação da segunda dose para o próximo domingo (4) deverão procurar os pontos de vacinação na próxima segunda-feira (5).

Para receber a segunda dose, é indispensável ter em mãos documento de identificação e o cartão de vacina com a data marcada para o retorno.