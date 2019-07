'Estou acabado', desabafa ex-noivo que abandonou influencer no altar

Orlando Costa Jr., 30 anos, se pronunciou pela primeira vez após a morte da ex-noiva, a influenciadora digital e youtuber Alinne Araújo, 24 anos. A jovem morreu após cair do nono andar do prédio onde morava, no Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, a suspeita é que ela tenha cometido suicídio na segunda-feira (15).

No final de semana, ela se casou sozinha após ele ter desistido do casamento menos de 24 horas antes do casamento, via mensagem de texto. Vídeos e fotos de Alinne casando "com ela mesma" viralizaram no final de semana. Alinne dividiu sua história em suas redes sociais e foi muito criticada por alguns seguidores, que a acusaram de apenas querer chamar a atenção. Na segunda, muito abalada, ela ainda comentou o ocorrido em seu Instagram. Horas depois, foi encontrada morta.

Na madrugada desta terça-feira (16), Orlando falou pela primeira vez depois da morte de Alinne, com quem teve um relacionamento de dois anos. “Eu não existo mais, estou acabado”, publicou em seu perfil do Instagram, junto com uma foto.

Postagem de Orlando Costa Jr.

(Reprodução/Instagram)

Nos comentários, internautas criticaram ele e outros deixaram mensagens de apoio. "Um conselho, se afasta de internet um pouco. Existe pessoas cruéis que vão te ferir", escreveu um usuário na postagem. "Queria que as pessoas tivessem desejado pra Alinne a mesma força que estão te desejando nesse momento. Talvez as coisas tivessem sido diferentes", comentou outra.

(Foto: Reprodução)

Amiga e madrinha de casamento de Alinne, Odara Marina, confirmou a morte pelo Instagram. Policiais do 31º Batalhão da Polícia Militar, do Recreio dos Bandeirantes, foram acionados para o local. A suspeita é de que a jovem tirou a própria vida. Ela recebeu ataques online depois de postar as fotos e vídeos do casamento inusitado, sem o noivo, depois de ser abandonada.

No domingo (14), Alinne anunciou que como o noivo, Orlando Costa Jr, desistiu do casamento um dia antes da cerimônia, terminando a relação por mensagem de texto, ela iria se casar consigo mesma. A história fez sucesso, chamou muita atenção e viralizou. Mas além de elogios, Alinne recebeu muitos comentários negativos e foi acusada de apenas querer chamar atenção.

Na segunda (15), por volta das 13h, Alinne postou seus últimos stories no Instagram, rebatendo críticas que recebeu. Foram suas últimas postagens.

"Agora vocês tão querendo mandar o jeito que eu vou sentir minhas coisas agora também... Ah, pronto. Podem criar a fanfic que vocês quiserem na suas cabeças. Eu não tô nem aí para vocês haters... Porque eu vou continuar sendo eu, só posso ser o que posso ser... Quer me chamar de biscoiteira, marketeira... Legalzão fazer marketing sobre uma noiva que foi abandonada no altar... Última vez que me pronuncio aqui sobre essa palhaçada de eu estar querendo me promover com um dos piores momentos da minha vida... Ridículos", disse.

Deixada um dia antes de casar

Alinne usou as redes sociais para postar detalhes do seu casamento, que foi acompanhado por vinte pessoas, apenas 1/4 dos convidados da festa, em um salão de festar no bairro do Campo Grande. Ela entrou para casar ao som da marcha nupcial e depois de uma música de Luísa Sonza. Para a Veja São Paulo, ela explicou que como já estava tudo pago resolveu levar a celebração adiante. "Fiz dos limões a minha limonada. Preferi sofrer onde já estava tudo pago e tinha um sonho a realizar do que em casa".

Em um post no Instagram, onde a história se desenrolou, a jovem postou uma imagem às lágrimas. "Vocês sabem a dor de confiar em alguém cegamente e achar que encontrou o companheiro da vida é um dia antes da celebração do amor de vcs a pessoa some. Manda uma mensagem pelo wpp e termina tds os sonhos de vcs, fui pega de surpresa, quis morrer, ele sempre soube da minha condição e não se importou em como eu estaria. Eu recebi a notícia estava dirigindo, tive uma crise no volante, larguei meu carro e me atirei numa via expressa, mas papai do céu e bom e me salvou mais uma vez. Poderia ficar aqui chorando, mas tem uma festa linda me esperando, então hoje caso comigo mesma em nome da minha vida nova. Me desejem sorte", escreveu.

A estudante de teatro e psicologia contou à Veja que já tinha sofrido com crises de ansiedade e depressão. Ela também falou que apesar de ter feito a festa, o momento era difícil. “Estou vivendo um mix de sensações. Tenho vontade de sumir, de morrer, mas também quero seguir minha vida e reconstruir do zero. Estou tentando assimilar o que aconteceu”.

(Foto: Divulgação)

Ela contou que o ex-noivo terminou a relação no sábado, véspera do casamento. Os dois planejaram a cerimônia por seis meses e gastaram cerca de R$ 70 mil. O casal estava junto há dois anos. Orlando não teria dado detalhes sobre o fim, mas Alinne afirmou que os dois se desentenderam por conta de um contrato pré-nupcial. O noivo também teria se negado a assinar uma espécie de testamento. Eles casariam com comunhão parcial de bens.

“Na hora de assinar essa parte, voltei atrás porque ele fez isso por influência da família que não gostava de mim e chegou a me agredir”, explicou Alinne.“Sobre a ideia do testamento, ele disse que não queria valer mais morto do que vivo, mas não dava mais para fazer alterações no documento, estava muito em cima". Ela sugeriu ao noivo, que é empresário dono de óticas no Rio, que os dois fizessem a festa e depois de resolverem os documentos realizassem o casamento no civil. Orlando concordou, mas depois mandou mensagem cancelando o casamento.

O pai do noivo, Orlando da Costa, disse à Veja São Paulo que o filho terminou por ficar "espantado" ao ver que Alinne queria um testamento. “Meu filho não é um canalha, se fosse seria até melhor nesse caso, porque ele está sofrendo muito”, afirmou. “Para mim é uma coisa inédita, uma pessoa pedir que a outra assine um testamento deixando todos os bens pouco antes de casar. Quem assinaria isso?”, questiona.

Para não mudar de ideia, Orlando preferiu não responder mais às mensagens de Alinne nem atender o telefone, diz o pai, que afirma que a jovem tinha "um poder muito grande sobre ele". “Ele não quer falar com ninguém, só chora, porque é muito apaixonado por ela".

Na última postagem de Orlando Jr, há cerca de uma semana, ele postou uma galeria com ensaio pré-casamento feito com Alinne. "Como é fácil ser feliz ao seu lado", escreveu.