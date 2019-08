'Estou bem vivo!', esclarece Zeca Pagodinho após boatos de morte

O cantor Zeca Pagodinho, 60 anos, negou boatos envolvendo sua suposta morte nesta quinta-feira (22), em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram. "Tem gente que não tem o que fazer e fica inventando história com o nome dos outros em vez de estar trabalhando, aprendendo música, fazendo coisa boa... Fica aí 'matando os outros'. Quero dizer que estou bem vivo!", desabafou.



O vídeo foi compartilhado em seu Instagram ao lado de um comunicado: "Olha a fake news! Tem gente contando mentiras e espalhando pela internet, mas a verdade é uma só: Zeca Pagodinho está mais vivo do que nunca! Mais vivo e cada vez mais feliz!"