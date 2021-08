'Estou preparado para a sequência que vamos ter', garante Thalisson Kelven

Thalisson Kelven garante que está pronto para encarar os desafios do Vitória no segundo turno da Série B do Brasileiro. Recuperado de contusão no ombro, o zagueiro está à disposição para o primeiro jogo do time como visitante no returno, contra o Náutico, domingo (29), às 16h, no estádio dos Aflitos, no Recife.

"Tanto tecnicamente quanto psicologicamente, estou muito bem. Acompanhei bastante, estava fora, mas presente no dia a dia. Estava participando dos jogos. Creio que estou bem preparado para essa sequência que a gente vai ter", avisou o defensor de 23 anos.

Sob o comando do já demitido técnico Ramon Menezes, Thalisson Kelven fez três jogos como titular. Permaneceu em campo do início ao fim nos empates com Goiás e Sampaio Corrêa e precisou ser substituído ainda na etapa inicial da derrota para o Brasil de Pelotas, em 17 de julho, na 12ª rodada.

Após mais de um mês longe dos gramados, ele quer conquistar a confiança do atual treinador Wagner Lopes. "Foi um período muito difícil. Queria agradecer à fisioterapia e à preparação, física que me apoiaram bastante. Nessa transição consegui melhorar a parte física. Creio que estou à disposição para começar jogando ou entrar na partida. Isso fica a critério mais do professor", disse. Enquanto ele esteve fora, Mateus Moraes assumiu a titularidade.

TREINAMENTO

Thalisson Kelven e os demais zagueiros do grupo fizeram uma atividade específica com o assistente Flávio Tanajura na manhã desta quarta-feira (25), na Toca do Leão. Enquanto isso, o técnico Wagner Lopes comandou um trabalho de finalização com os atacantes. Antes, todo o grupo participou de um trabalho tático focado na saída de bola.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de quinta-feira (26), quando realiza a penúltima atividade antes da viagem para Recife. A delegação rubro-negra embarca para a capital pernambucana na sexta-feira (27).

Com 19 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, em 18º lugar. Adversário da vez, o Náutico soma 33 pontos e aparece na 6ª posição.

"Todos os jogos são decisões. Faltam 18 jogos para a gente. O Vitória não pode estar nessa luta na tabela. É um clube muito grande para estar na zona de rebaixamento. Creio que temos que fazer jogos muito concentrados para tirar o time dali", projetou Thalisson Kelven.