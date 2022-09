'Estou preparado para trazer soluções e melhorar a vida dos baianos', diz ACM Neto

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) completando o primeiro dia da agenda de 25 cidades pelo interior baiano com duas carreatas na tarde da última quarta-feira (31). O povo de Ituaçu, na Chapada Diamantina, e de Anagé, no Sudoeste, encheu as ruas para manifestar o seu apoio aos candidatos da coligação Pra Mudar a Bahia.

Mais cedo, Neto já havia realizado eventos de campanha em Ibicoara e Barra da Estiva, também na Chapada, sempre acompanhado dos candidatos a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos) e a senador Cacá Leão (PP). Nas agendas, o candidato do União Brasil teve a oportunidade de reforçar as suas propostas para a Bahia.

Em Ituaçu, uma multidão seguiu o candidato durante o percurso pela cidade. A comitiva foi acompanhada por várias pessoas que participaram da carreata a pé. Durante discurso feito em cima do paredão, ACM Neto ressaltou toda a experiência política acumulada nos mais de 20 anos dedicados à vida pública. O candidato voltou a destacar que se preparou, venceu inúmeros desafios e está preparado para assumir o Governo do Estado.

“Sempre sonhei em estar aqui. Me preparei a vida toda para concorrer ao Governo do Estado. Estou preparado para lidar com os problemas e trazer soluções para melhorar a vida dos baianos de todos os cantos do nosso estado”, salientou.

Em Anagé, a comitiva percorreu o centro da cidade bem no fim do expediente, e centenas acompanharam a pé a carreata que também se tornou, portanto, uma caminhada. A comitiva esteve acompanhada de lideranças locais, inclusive do vice-prefeito da cidade Sérgio Silva (PL).

Neto destaca que o foco do seu governo, caso eleito, será nas áreas essenciais, sobretudo educação, saúde, segurança pública e geração de emprego. “Esses serão os quatro pilares do nosso trabalho pelo estado da Bahia. A gente sabe que alguns governantes adoram construir obras grandiosas, para ter sempre o nome dele na plaquinha e poder tirar a foto inaugurando a obra. Eu quero dizer claramente que a prioridade da nossa gestão, o ponto de partida, será mobilizar o poder público para enfrentar essas quatro áreas que mais dizem respeito à vida e ao dia a dia das pessoas”, disse.