Estrada das Barreiras: Moradores protestam após morte de jovem em festa 'paredão'

Vários moradores do bairro de Tancredo Neves, em Salvador, bloqueiam um trecho da Estrada das Barreiras, para protestar contra a morte de um jovem de 19 anos na noite desta segunda-feira (17). Os manifestantes alegam que ele foi morto a tiros durante ação da Polícia Militar (PM-BA), em uma festa do tipo "paredão", entre a noite de domingo (16) e a madrugada desta segunda, segundo informações do G1.

De acordo com relatos recebidos pela reportagem, pneus estão sendo queimados e usados para fechar os dois sentidos da via na altura da localidade conhecida como Vila Dois Irmãos. Ônibus também foram depredados.

Os moradores afirmam que Anderson Ferreira Marques, que residia no local, não era envolvido com crimes e não estava armado. O rapaz chegou a ser socorrido para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Protesto é feito por causa de morte de jovem de 19 anos

(Foto: Arquivo Pessoal)

Em nota divulgada na manhã desta segunda, a PM afirmou que precisou intervir por causa de uma festa "paredão" no bairro de Tancredo Neves. A PM citou um confronto entre homens armados, mas não tinha registrado baleados.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 23h de domingo (16). O órgão afirmou que os envolvidos conseguiram fugir. Foram realizadas incursões na região, mas os suspeitos não foram encontrados.

O CORREIO entrou em contato com a PM-BA para saber sobre a morte do jovem e da manifestação, mas ainda não obteve retorno.