Estrada das Barreiras: prefeitura entrega geomanta e anuncia iluminação em LED

As mais de 100 famílias que moram nas imediações de uma encosta na comunidade da Travessa Nossa Senhora do Loreto, na Estrada das Barreiras, passaram a ter mais segurança nos dias de chuvas intensas. Nesta segunda-feira (29), a prefeitura inaugurou uma geomanta aplicada sobre a antiga área de risco. O ato contou com a presença do vice-prefeito Bruno Reis e do diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo.

A Prefeitura investiu R$ 155,8 mil para aplicar a tecnologia da geomanta em uma encosta de quase mil metros quadrados, segundo Bruno Reis. “O enfrentamento às chuvas sempre foi uma prioridade desta gestão. Mesmo com a chegada da pandemia, não podíamos deixar de dar atenção a tantas outras necessidades de uma cidade com quase três milhões de pessoas. O primeiro semestre de 2020 foi o que mais choveu nos últimos 36 anos. Então, intervenções como esta precisavam ser mantidas. Essa é uma obra essencial”, afirmou.

Ainda de acordo com o vice-prefeito, a gestão tual fez intervenção em mais de 300 áreas de risco de Salvador. “Os últimos dados do IBGE apontam que Salvador tem cerca de mil e quarenta áreas de risco. Na gestão do prefeito ACM Neto foi resolvido um terço do problema. Quando a gente realiza obras como esta, estamos preservando o que há de mais importante para um ser humano, que é a sua vida. Hoje, essas pessoas podem dormir tranquilas”, assinalou.

O diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, informou que, desde 2016, a Prefeitura aplicou cerca de 118 mil metros quadrados de geomanta na cidade, com investimento superior a R$ 17 milhões. “Essas intervenções já beneficiaram mais de 7.600 famílias”, disse. Atualmente, segundo ele, a gestão municipal executa a implantação da tecnologia de geomanta em 10 encostas, localizadas em nove bairros da capital baiana.

Iluminando Nosso Bairro

Na ocasião, o vice-prefeito anunciou a implantação de lâmpadas em LED em todas as ruas da Estrada das Barreiras, em agosto, por meio do programa Iluminando Nosso Bairro. “Além de mais moderna, bonita, eficiente, resistente e econômica, a nova iluminação oferece mais sensação de segurança para a comunidade”, pontuou, informando ainda que a gestão municipal vai requalificar uma praça e instalar equipamentos de ginástica na localidade.