Estreia do Vitória na Série B será no dia 28, contra o Guarani

O primeiro desafio do Vitória na Série B do Brasileiro 2021 já tem data e hora definidas. O Leão estreia no torneio contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Capinas, no próximo dia 28, uma sexta-feira, às 19h. A CBF divulgou nesta quarta-feira (12) a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas da competição.

A primeira partida no Barradão será no dia 7 de junho, uma segunda-feira, às 20h, contra o Náutico. O Vitória terá os próximos 16 dias apenas de treinos para se preparar para o torneio. Após eliminação no Campeonato Baiano, o rubro-negro está com as atenções voltadas para a disputa nacional.

Confira a seguir os 10 primeiros jogos do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro:

1ª rodada

Data: 28 de maio (sexta-feira)

Hora: 19h – Guarani x Vitória – Brinco de Ouro, Campinas (SP)

2ª rodada

Data: 7 de junho (segunda-feira)

Hora: 20h – Vitória x Náutico – Barradão, Salvador (BA)

3ª rodada

Data: 13 de junho (domingo)

Hora: 20h30 – Vitória x Operário – Barradão, Salvador (BA)

4ª rodada

Data: 16 de junho (quarta-feira)

Hora: 16h – Remo x Vitória – Baenão, Belém (PA)

5ª rodada

Data: 19 de junho (sábado)

Hora: 19h – Vitória x Brusque – Barradão, Salvador (BA)

6ª rodada

Data: 22 de junho (terça-feira)

Hora: 21h30 – Coritiba x Vitória – Couto Pereira, Curitiba (PR)

7ª rodada

Data: 26 de junho (sábado)

Hora: 18h30 – Vitória x Londrina – Barradão, Salvador (BA)

8ª rodada

Data: 30 de junho (quarta-feira)

Hora: 21h30 – Botafogo x Vitória – Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

9ª rodada

Data: 3 de julho (sábado)

Hora: 19h – Vitória x Goiás – Barradão, Salvador (BA)

10ª rodada

Data: 6 de julho (terça-feira)

Hora: 19h – Confiança x Vitória – Batistão, Aracaju (SE)