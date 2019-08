Estreias e shows de Ivete Sangalo e Léo Santana marcam 2º dia do FIB 2019

Está com o coração apertado porque não conseguiu ir para o Festival de Inverno Bahia, em Vitória da Conquista, sudoeste do estado? Calma, o CORREIO reuniu tudo o que aconteceu no segundo dia de festa para que você sinta o gostinho do evento.

A festa, que começou na noite deste sábado (24) e invadiu a manhã de domingo, teve ingressos lotados, muita mistura de ritmos, além de ter sido marcada por uma estreia.

O Parque Teopompo de Almeida já estava lotado no primeiro show, comandado por Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. O trio, que fez a estreia do projeto no evento, apostou em um repertório clássico e animado, com canções como "Anunciação", "Caravana", "Frevo Mulher", "Sabiá" e "Papagaio do Futuro".

Uma das atrações mais esperadas da noite, Iza precisou cancelar sua participação no evento por problemas de saúde e não conseguiu fazer sua estreia no evento. A artista foi substituída pelo grupo Trio da Huanna, que já estava escalado para tocar no segundo dia de festa, mas em um dos palcos alternativos. No show, o grupo fez a galera arrochar.

Em seguida, outra atração muito aguardada subiu ao palco: Ivete Sangalo. A cantora tomou conta da festa e levou os fãs ao delírio com um show bastante animado. Sempre irreverente, a artista chegou a chamar um fã para subir no palco e os dois dançaram lambada juntos.

Pensa que acabou? Veveta ainda fez uma surpresa para seu público ao convidar Armandinho Macêdo para uma participação no palco. Os dois animaram a galera com "Chame Gente" e "We are carnaval". Em seguida, cantou o hit "Pesadão" e fez uma homenagem a Iza, sua parceira no júri do The Voice Brasil.

O encerramento da festa ficou sob responsabilidade do gigante Léo Santana, que também se apresentou pela primeira vez no evento. Único representante do pagode baiano no Festival de Inverno Bahia, ele invadiu a madrugada com uma apresentação animadíssima, com hits como "Crush Bloguerinha", "O dono da zorra toda", "Quebradinha", "Santinha", "Dez beijos de rua" e outras. A festa acabou por volta das 4h40.

Neste domingo (25), o Festival de Inverno Bahia recebe Nando Reis, Anitta e Wesley Safadão.