Estrela de RuPaul's Drag Race, Chi Chi DeVayne morre aos 34 anos

A estrela do reality show RuPaul's Drag Race Chi Chi DeVayne morreu, aos 34 anos, nesta quinta-feira (20). A informação é da revista Entertainment Weekly (EW). A drag queen foi hospitalizada com pneumonia na semana passada, quando pediu aos fãs que orassem por ela.

Interpretada por Zavion Davenport, Chi Chi apareceu na oitava temporada do aclamado programa RuPaul's Drag Race, em 2016. Ela também estrelou a terceira temporada de RuPaul's Drag Race All Stars.

A artista não estava bem de saúde há algum tempo. Ela foi internada pela primeira vez em julho com pressão alta e suspeita de insuficiência renal. Na época, filmou a si mesma enquanto fazia diálise, procedimento que remove resíduos e excesso de fluido do sangue quando os rins não funcionam mais corretamente.

Zavion foi diagnosticado esclerodermia, doença autoimune no tecido conjuntivo, em 2018. Na época, a artista publicou um depoimento falando sobre a sua nova condição. "Estava com medo de expor ao público com medo de perder empregos e enfrentar críticas de amigos e fãs. Esconder isso me deixou em um estado de depressão. Mas eu não vou mais me esconder e viver em um estado de medo. Eu apenas peço a todos vocês que me mantenham em suas orações enquanto eu luto contra essa doença que mudou minha vida", escreveu na época.

A drag queen publicou no Instagram, no último domingo (16), um vídeo em que aparece bem debilitada. "Me coloquem em suas orações, voltarei em breve", pediu.

DeVayne é a segunda competidora do reality show a morrer desde o início do programa. Sahara Davenport, da 2ª temporada, morreu de insuficiência cardíaca em 2012.

Veja o vídeo em que Chi Chi DeVayne pede orações aos fãs: