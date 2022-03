Estrela do balé ucraniano morre após ataque em Kiev

Estrela do balé ucraniano, Artyom Datsishin, 43 anos, morreu após um ataque na cidade de Kiev. Ele havia sido ferido há três semanas e estavam hospitalizado, mas não resistiu.

A amiga de Datsishin, Tatyana Borovik, confirmou a morte em sua página no Facebook. A despedida do artista acontecerá nesta sexta-feira. "Adeus, meu querido! Eu não posso expressar minha mágoa que está me esmagando! Que sua memória seja brilhante.", escreveu Tatyana.

Datsishin era bailarino principal da Ópera Nacional da Ucrânia. Ele fez diversas apresentações pelo mundo. Seus principais papéis foram O Lago dos Cisnes, O Quebra-Nozes, A Bela Adormecida, Giselle e Romeu e Julieta.