Estrela do Chile é flagrado bêbado fazendo 'acrobacia' em Ferrari

O volante Arturo Vidal já viu seu nome envolvidos em algumas polêmicas e, graças a um vídeo que viralizou nas redes sociais, voltou a virar notícia. Desta vez, o astro da seleção chilena aparece supostamente bêbado fazendo 'acrobacias' em cima de sua Ferrari.

Nas imagens, o jogador da Inter de Milão aparece inicialmente na calçada. Aparentando estar embriagado, ele monta em uma moto e, durante poucos segundos, conversa com uma mulher. Em seguida, sobe na parte traseira de sua Ferrari e tenta dar uma cambalhota para trás, mas não consegue completar o movimento.

Segundo o jornal Marca, a gravação, apesar de ter surgido agora, não é recente. O caso teria acontecido em agosto, antes do início do Campeonato Italiano, na saída de uma balada na cidade de Como. A Inter de Milão já tem conhecimento do episódio e diz ter resolvido a questão com Vidal, de acordo com o Gazzetta dello Sport.

Esta não é a primeira vez que Vidal surge em uma polêmica envolvendo consumo de bebidas alcoólicas. Em 2015, o volante se envolveu em um acidente de carro enquanto dirigia sua Ferrari embriagado. Ele bateu seu veículo a cerca de 25 km de Santiago, capital do Chile, e perdeu sua carteira de habilitação.

Atualmente, o jogador está com a seleção chilena, para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe entra em campo nesta quinta-feira (7), às 22h, contra o Peru, em Lima. Vidal não estará em campo, já que está suspenso da partida.